La versione digitale, immersiva e continuativa di Orticolario, The Origin è un contenitore di idee per regali di Natale originali, sostenibili, e per tutti i gusti: in un’unica piattaforma, numerosissime proposte tra design, arte, artigianato, piante da interno e da esterno.Ma The Origin è anche un palinsesto in continuo divenire. Tra le novità, il Cinesalotto e un poetico cortometraggio per bambini.

Quest’anno, causa emergenza sanitaria, l’evento diventa Orticolario “The Origin”, il progetto virtuale nato il 15 ottobre scorso: una nuova forma, virtuale e continuativa, ma sempre e comunque una “fucina” di linguaggi, ingegni e talenti, un’esperienza del paesaggio e per il paesaggio. Quindi, Orticolario tutto l’anno, fruibile da un pubblico più ampio e internazionale.

E proprio vista la situazione attuale e la continua emergenza abbiamo bisogno più che mai, senza retorica e senza enfasi, della magia del Natale, di quella atmosfera semplice e autentica che scalda gli animi e regala speranza. Un pensiero che ha portato Orticolario a implementare alcune novità in The Origin. Poiché la bellezza è sempre portatrice di sensazioni positive, la piattaforma è stata oggetto di importanti migliorie grafiche ed estetiche, con l’intento di offrire una navigazione più fluida, coinvolgente e intuitiva. A partire dal delicato sottofondo musicale, che per tutto il mese di dicembre e delle feste, rende ancora più suggestiva l’esperienza del visitatore con l’inconfondibile tintinnio delle campanelle natalizie.

E così, a dicembre si può “viaggiare” lungo la Penisola, andando da Rino (antoninimila@gmail.com), cestaio di Gassano (MS), che produce cesti con salici, sanguinello, ulivo, castagno, portando avanti un antico mestiere imparato dal padre, a Como e nel mondo con Antonella Fontana (etsy.com/it/shop/papijoux), che incanta con le sue “Alchimie di seduzione” e racconta la magia della creazione di un profumo. Ci si può fare ammaliare dalla voce dolce e sussurrata di Luna, fedele compagna a quattro zampe, che racconta di Althea Vivai (elleboro.com), dove Anna e Claudio, con poesia e maestria, producono, vendono, selezionano e ibridano ellebori, fiori ribelli e generosi, capaci di offrire nettare alle api anche sotto la neve. E ancora, si può letteralmente “volare” nel vivaio-giardino piemontese di Anna Peyron (facebook.com/vivaioannapeyron), dove si coltivano rose, ortensie, Clematis e tante altre amate piante, e arrivare fino in Giappone, nella Prefettura di Gifu, dove il paesaggista Enzo – Satoru Tabata (enzo-garden.net) compone e recita un Tanka, genere di poesia antica giapponese, in questo caso ispirata all’acero, pianta dell’anno e ispiratrice del suo progetto.

The Origin è anche un eclettico e variegato contenitore di idee per regali originali, sostenibili e ispirati alla natura e ce ne è per tutti i gusti, in pieno stile Orticolario. In più DHL Express collabora con il progetto e permette a tutti gli espositori di spedire i loro prodotti in modo rapido e sicuro.

Un pensiero è sempre per i bambini, a cui l’evento ha sempre dedicato molta attenzione, e anche stavolta non è da meno con un fantasioso e poetico cortometraggio realizzato da Paola e Dario Tognocchi del Teatro dei Burattini di Como ( www.teatroburattinicomo.it )

Tra le altre novità da non perdere per il mese di dicembre è il Cinesalotto che comprende una selezione di cortometraggi visionari, per un viaggio non solo per tutto il modo ma anche attraverso altri mondi esattamente come avviene nelle Segrete di Villa Erba durante Orticolario. Tra i titoli in visione: “Great Gardens: Las Pozas” di Toby Amies (UK, 2017, 5’), ispirato e artistico; “Symphony No. 42” di Réka Bucsi (Ungheria, 2014, 9’), sperimentale e sorprendente; “Great Gardens: Trematon Castle” di Johnnie Shand Kydd (UK, 2016, 4’), libertino, divertente e irriverente.