Laura Garavaglia presenta

Continuano gli incontri online organizzate da La Casa della Poesia di Como. Oggi, giovedì 10 dicembre, ore 18, sulla pagina Facebook e sul nostro canale Youtube dell’associazione culturale, la video presentazione del volume “La presenza viva delle cose” di Laura Garavaglia (Puntoacapo edizioni). A dialogare con la presidente de La Casa della Poesia ci sarà Giovanni Tesio, critico letterario e storico della lingua italiana.

Si legge nella prefazione di Dante Maffia: “La presenza viva delle cose” è un mannello di poesie brevi sillabate con una forza contundente che a tratti mi ha ricordato la cadenza pavesiana di Verrà la morte e avrà i tuoi occhi. Un ricordo, intendiamoci, perché non c’è nessuna parentela se non l’atmosfera in cui il tratto sociale affiora e affiorano i pensieri sul dolore e sulla morte. “Siamo solo ricordi all’orizzonte / nella presenza viva delle cose”, cioè ricordi imprendibili, perché l’orizzonte se ci si avvicina si allontana e non permette d’essere vissuto, contaminato, neppure sfiorato. Dunque è così che dobbiamo guardare a questa raccolta che ha momenti di angoscia tagliente, di rimpianti amari (si leggano Yusuf e Madri) che comunque si perdono nella sospensione e “corrodono il cuore”…

Laura Garavaglia è una natura poetica assai complessa, che non si scioglie mai in composizioni lunghe, che non è disposta a scendere in mille particolari affidando suggestioni, esiti e misure ad alcuni dettagli che però non sono mai marginali.

Per assistere alla presentazione cliccare sul canale YouTube de La Casa della Poesia di Como