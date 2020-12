Il teatro di Pino di Bello al Foce di Lugano

Come abbiamo gà scritto nei giorni scorsi in Canton Ticino i teatri e i cinema sono aperti nonostante il contagio. Occorre sottolineare che più di uno studio in materia ha attestato la sicurezza dei locali di spettacolo, ovviamente dove le disposizioni in materia di sanificazione e distanziamento del pubblico sono rispettate. Lo spazio Foce in via Foce a Lugano è un piccol oe accogliente auditorium in cui godere in tranquillità uno spettacolo teatrale come “La tregua di Natale”, piecè tutta comasca con l’attore Marco Continanza e la regia di Giuseppe “Pino” Di Bello in scena venerdì 11 dicembre alle ore 20.30.

Se non sapessimo che si tratta di un episodio realmente accaduto durante la prima guerra mondiale, verrebbe da pensare ad esso come a una stupenda fiaba di Natale… forse la più bella. Nell’inverno del 1914, al confine tra Francia e Belgio, inglesi e tedeschi erano impantanati in una logorante guerra di posizione combattuta nella disumana condizione delle trincee. Queste terribili condizioni accomunavano i due schieramenti e forse proprio la sensazione del male comune portò i soldati a scambiarsi qualche favore che rendesse la vita meno impossibile. La ‘fiaba’ continua in un crescendo di fatti che se non fossero stati documentati da entrambe le parti, sembrerebbero davvero incredibili. Una storia magica, realmente accaduta in una narrazione appassionata che arriva direttamente al cuore.

Uno spettacolo per tutti

11 dicembre ore 20.30

La tregua di Natale

Senza confini grandi e piccini insieme a teatro<

Regia e di: Giuseppe Di Bello

Con: Marco Continanza

Scene: Laura Clerici

Spazio Foce – Lugano

Adulti: CHF 25.- / 20.- ** / 10.-*

Ragazzi fino a 14 anni: CHF 12.- / 10.-***

Prevendita online: biglietteria.ch

(Immagine: Elio Pecora Photography)