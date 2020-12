Daria Bignardi con Le Sfogliatelle di Natale

Le Sfogliatelle stanno organizzando un Natale pieno di sorprese, per quella che loro stesse definiscono “Una carrellata di incontri pieni di sogni, dalla narrativa al giallo, passando per magnifiche biografie e racconti shakespeariani”. Una rassegna davvero importante, con un’ospite d’eccezione: la conduttrice televisiva e scrittrice Daria Bignardi.

Per la rassegna “Gli SfogliaLive” – incontri in diretta interessanti e movimentati, che vedono come ospiti autrici e autori di alto livello – mercoledì 16 dicembre alle ore 21.00, in diretta sulla pagina facebook, le Sfogliatelle Armidina Talisi e Alida Paternostro dialogheranno con la scrittrice a proposito del suo libro: Oggi faccio azzurro, ed. Mondadori.

Una storia che ben incarna la letteratura dei contrasti, in un alternarsi di leggerezza e profondità, contrasti che aiutano a esplorare l’universo dei rapporti, specialmente quello con noi stessi. Galla, la protagonista, è una donna che è stata lasciata dal marito e cerca di ritrovare una sua dimensione esistenziale accettabile, nonostante la depressione la privi delle forze necessarie, rendendola schiava di un divano che vorrebbe lasciare solo per buttarsi dal balcone. Poi, attraverso un viaggio, l’incontro con la pittrice tedesca Gabriele Münter, attraverso le sue tele “Così piene di colore e prive di gioia”. Ma l’incontro va oltre, e Gabriele comincia con Galla un dialogo immaginario ininterrotto, nel quale racconta alla donna la sua travagliata storia d’amore con il pittore Kandinskij che, per molti versi, a Galla ricorda la sua con l’ex marito Doug. Ma ci sono altri personaggi, nel libro: Anna Del Fante, la psicanalista che la segue, Bianca e Nicola, rispettivamente un’adolescente che non riesce più ad andare a scuola e un seduttore compulsivo vittima di attacchi di panico.

“Nei suoi libri c’è sempre il suo sguardo disincantato e profondo – dice Alida Paternostro – e i temi sono quelli che ci toccano da vicino. Parlare del quotidiano e saper stupire è difficile, e Daria Bignardi ci riesce benissimo. Quest’ultimo libro, molto particolare, è formato da capitoli brevi, semplici e veloci. La sua è una scrittura che non cerca di essere quello che non è, che non si nasconde dietro grandi parole ma arriva dritta al dunque. Come nelle interviste: anche in veste di presentatrice è sempre diretta, umana e sincera. Attraverso la storia di Galla ho scoperto, fra l’altro, questa pittrice, Gabriele Münter che, nei suoi quadri, ha utilizzato i colori con devozione, commozione e passione: questa è la potenza dei libri. E, come in una tela dell’artista, Oggi faccio azzurro implode nel nostro cuore con pennellate di colori e crepitii di note musicali”.

Alida Paternostro ricorda l’incontro con Daria Bignardi a Mare Culturale Urbano, il centro di produzione artistica e culturale attivo nella zona ovest Milano. “Lo spettacolo aveva per titolo La coscienza dell’ansia, e l’autrice si raccontava a teatro dialogando con i suoi libri e i grandi scrittori Italo Svevo, Aldo Busi, Elio Vittorini, e per me, che ho tutta la sua produzione, si è trattato di un incontro davvero interessante. Qualche tempo fa, in occasione dell’uscita del suo nuovo lavoro Oggi faccio azzurro, ci siamo sentite e abbiamo organizzato questa presentazione”.

Il calendario di dicembre vanta, inoltre, la presenza di altre scrittrici di grande interesse quali Nadia Terranova con “Non sono mai stata Via” – vita in esilio di Maria Zambrano –, e Romana Petri con “Figlio del lupo” – biografia romanzata di Jack London – che, per il format Uomini che leggono le donne, sabato 12 dicembre alle ore 18.00 dialogheranno con il giornalista e divulgatore scientifico Marco Mastrorilli; la scrittrice Paola Zannoner con “Il Bardo e la Regina” sarà intervistata per gli SfogliaLive di sabato 19 dicembre alle ore 18.00 e, infine, è previsto uno speciale su Ernest Hemingway – MERRY HEMINGWAY – raccontato da Marco Mastrorilli martedì 22 dicembre alle ore 21.00.

Sabrina Sigon