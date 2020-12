YouthCamp 2.020, il progetto si trasforma e diventa online.

Inizialmente programmato per marzo scorso, l’edizione 2020 dello YouthCamp si svolgerà online sulla piattaforma zoom nel pomeriggio di sabato 12 dicembre a partire dalle ore 15. L’evento si chiuderà intorno alle 18.30 con un momento conviviale a distanza: a coloro che risiedono nei 26 comuni dell’erbese , e in alcuni comuni limitrofi, e che si iscriveranno compilando l’apposito form entro le ore 18 di giovedì 10 dicembre verrà consegnato gratuitamente a casa uno sfizioso aperitivo da condividere insieme. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con alcuni bar del territorio.

YouthCamp è uno degli appuntamenti fissi di YouthLab il progetto che per tre anni accompagna i 26 comuni del territorio erbese nel dare forma e voce alle idee dei giovani a partire dai giovani stessii, intesi come destinatari e protagonisti delle politiche locali, e andando a coinvolgere l’intera comunità (politici, amministratori, imprenditori, organizzazioni, istituzioni e singoli cittadini) nella riscoperta del proprio ruolo educativo.

Il gruppo che cura l’organizzazione ha scelto di proporre tre fishbowl in modalità online, ad ogni sessione parteciperanno alcuni relatori locali pronti a rispondere alle domande dei partecipanti, al termine, i presenti verranno suddivisi in stanze di discussione in cui discuteranno il tema dell’edizione “Il cambiamento che vorrei” per poi riunirsi nuovamente in una seduta plenaria.

“Cercheremo di riflettere sul rapporto tra giovani e adulti in un momento storico e sociale delicato come quello che stiamo attraversando – hanno spiegato gli organizzatori – e di confrontarci sul tema delle risorse (economiche, umane e di tempo) che occorrono alle politiche giovanili. Chiuderemo con uno sguardo in avanti e sull’eredità che Progetto YouthLab, ormai giunto al suo termine, può lasciare ai giovani e alle comunità intere sul territorio dell’erbese”.

Come partecipare



Iscriviti a questo link https://forms.gle/KxmFwtwiu6UUMCNn8

Il gruppo intergenerazionale che cura l’organizzazione ha deciso di proporre:

Tre fishbowls tematiche nelle quali interverranno relatori locali, che porteranno la propria esperienza e risponderanno alle domande dei partecipanti.

Un momento di condivisione e di dibattito per confrontarsi insieme.

Per concludere il nostro sfizioso YouthAperitivo, prodotto da alcuni bar del territorio (Cafè degli Artisti, True Beer, EdenBar) che verrà consegnato direttamente a casa vostra! (Adesione entro giovedì 10/12)