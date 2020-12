Ci stiamo abituando alla fruizione online di molte forme di spettacolo per cui la rete è sempre stata un mezzo di promozione, ma raramente di diffusione. Il teatro ad esempio. TeatroGruppo Popolare a Como è stata una delle prime associazioni culturali a sfruttare internet per arrivare al proprio pubblico e, perchè no, allargarlo ben oltre lo spazio della Piccola Accademia, sede storica della compagnia teatrale capitanata da Pino Adduci.

La rassegna Chiaro/scuro partita ad ottobre, ha in programma venerdì 11 dicembre online sui canali di TeatroGruppo Popolare, Nel mio paese con Gianpietro Liga. Anche questo spettacolo come gli altri di questa singolare rassegna, sarà dato in scuro, cioè solo audio, alle ore 15 per provare un’esperienza di teatro al buio, mentre in chiaro, ovvero con le immagini, alle ore 21

Appuntamento sul canale YouTube TeatroGruppo Popolare e sul sito teatrogruppopopolare.it

Nel mio paese di TeatroGruppo Popolare è inserito nella stagione La lingua svelata del presente, che ha il sostegno di Fondazione Cariplo, e segue la trasmissione online di altri spettacoli che la Compagnia comasca ha messo a disposizione del pubblico, cercando di coinvolgerlo in un progetto di sensibilizzazione alle problematiche civili pur in un momento drammatico come quello che stiamo vivendo a causa del virus Covid. Nel mio paese è infatti uno spettacolo che ha uno sguardo stupito su quanto avviene intorno al fenomeno dell’emigrazione, ma soprattutto su come avviene. È il punto di vista di una persona comune, inizialmente mal disposta a sovrapporre alla sua condizione quella ancor più disagiata di chi arriva con lo stomaco vuoto e un’alta percentuale di volerlo riempire a suo discapito. È il punto di vista di una persona che viene suo malgrado proiettata in un mondo che pareva appartenere alle fiction televisive e che invece si concreta in tutta la sua crudezza intorno a sé. È la storia di un’amicizia.

Con Gianpietro Liga

Testo e regia di Giuseppe Adduci

La visione è gratuita su youtube e sul sito. I link saranno disponibili anche dalle pagine Facebook e Instagram

Chi volesse può contribuire alle attività della Compagnia con una donazione libera, un’offerta per un biglietto solidale, mediante bonifico bancario o carta di credito scrivendo a info@teatrogruppopopolare.it per i dettagli.