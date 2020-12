Pc e tablet per 30.000 euro donati a studenti comaschi dalla Fondazione Don E. Bonoli Onlus

Didattica a distanza, che fatica se la tecnologia di casa è obsoleta, un problema per molte famiglie meno abbienti con figli nelle scuole di II° grado che, ormai da novembre, seguono le lezioni da casa. Ora, per 63 di queste famiglie la dotazione tecnologica è decisamente migliorata.

Questo è frutto del bando indetto dalla Fondazione Don E. Bonoli Onlus che stanziava 30.000 Euro per la dotazione di PC e Tablet a studenti e studentesse iscritti in istituti pubblici di scuola media secondaria superiore del

Comune di Como (con reddito familiare ISEE 2019 non superiore a 20.000,00 euro).

Sono state presentate ben 63 domande provenienti da studenti iscritti a licei, istituti tecnici e istituti

professionali.

Ciascuno di questi studenti, dopo la verifica dei requisiti condotta da un Comitato composto dal

Presidente Aliverti, dal Vice Presidente Tamborini e dal consigliere Piazza, è risultato assegnatario di

un notebook o di un tablet.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione esprime soddisfazione e orgoglio per il risultato

ottenuto con questa iniziativa che, in linea con le proprie finalità di solidarietà sociale attraverso

attività socio-educative ed assistenziali e considerate le problematiche generate dalla pandemia in

atto, ha voluto supportare le esigenze connesse alle nuove modalità di erogazione dell’istruzione

scolastica e la conseguente necessità di implementare la didattica a distanza.

La Fondazione sarà lieta di incontrare gli studenti partecipanti al bando e le loro famiglie nel corso

di un evento pubblico da organizzarsi presso la propria sede non appena sarà consentito in relazione

all’evolversi dell’attuale situazione.