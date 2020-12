Oggi #ripArte MAG Gallery, otto artisti in mostra

L’Arte non si ferma e anche la galleria MAG finalmente #ripArte con gli eventi culturali ed espositivi a Como e, mai come oggi, è difficile farlo. ma con spirito pioneristico l’esposizione riapre al mondo condividendo sul web tutti i contenuti per compensare l’impossibilità di ricevere il pubblico.

La prima mostra viene ospitata negli spazi della neonata associazione culturale Archivi MAG per l’Arte ed il Sociale e vuole essere un collegamento artistico da dove si era interrotta la produzione culturale sul territorio, ma proiettata al futuro con una spinta che solo una lunga rincorsa come questa può permettere.

#SiRipArte quindi dalla collezione della galleria MAG da cui sono state scelte solo alcune opere dei #magartist: Antonio Pedretti, Luigi Russolo, Armando Fettolini, Max Papeschi, Giorgio Celiberti, Marco Nereo Rotelli e Chen Qiuchi con una serie di opere acquisite negli anni di rapporti professionali e amicali del gallerista Salvatore Marsiglione e molti artisti.

Oggi l’inaugurazione della #MAGcollection in diretta su Zoom a partire dalle ore 18:30 dagli spazi dell’Associazione Archivi MAG per l’Arte ed il Sociale di Como in Via Bellinzona 82/B, mentre dai loro studi, parteciperanno alcuni #magartist.