Conversescion 9 dicembre – Silvia Olgiati

Come un vino dal gusto intenso la Conversescion di oggi ci regala il piacere delle chiacchiere con Silvia Olgiati, appassionatissima di vino tanto da farne una parte integrale della sua vita. E non solo il vino nel bicchiere, ma il monso del vino a 360° con le wine experience che ci presenta Domenico Tappero Merlo, vignaiolo e produttore del canavese che dell’enoturismo è un grande fautore. Ci sono pacchetti di gite e altre eperieze in vigna da regalare a Natale. Seconda parte di trasmissione dedicata alla rubrica Il Dono con Bernardino Casadei coordinatore del master Promotori del Dono dell’Università dell’Insubria. Oggi ospite l’atropologo e docente Loenzo Biagi



