5 spettcoli SAN TEODORO IN STREAMING. Rassegna gratuita a sostegno della cultura

Il Teatro San Teodoro di Cantù aveva preso ogni precauzione per garantire una stagione 2020/2021 “normale” in linea con i principi di distanziamento e sicurezza, L’evoluzione della pandemia di Covid19, con la crescita costante della cura di contagi, ha costretto il governo ad emanare un nuovo DCPM che da fine ottobre ha determinato il fermo delle attività di pubblico spettacolo in teatro.

“Siamo convinti che le incertezze che albergano in ognuno di noi possano essere chiarite solo con un approccio al mondo verso “il bello”, la sensibilità, la riflessione – è il ragionamento a voce alta della direzione del teatro canturino – La forza del teatro, la funzione principale, è quella di contribuire a creare questa conoscenza e consapevolezza. Proprio per questo una serie di spettacoli gratuiti e fruibili sul web, rappresentano un forte messaggio per gli operatori, ma soprattutto per la popolazione della nostra comunità”.

Un teatro chiuso è una ferita nel tessuto culturale di una comunità, ma lo spettacolo può continuare, così è maturata la decisione di sfruttare la modalità online. “Partendo da questi presupposti, e con il supporto e la collaborazione del Comune di Cantù, abbiamo realizzato un mini cartellone per il mese di dicembre, con un occhio anche al Natale, che potesse essere espressione di un territorio e dei suoi valori”.

“San Teodoro in Streaming” rassegna gratuita a sostegno della cultura, degli operatori dello spettacolo e della cittadinanza.

Venerdì 11 dicembre, ore 21

Estratti dall’album “Diretto” di Daniele Fumagalli

concerto breve

introduzione di Massimiliano Porro, Critico D’arte. Al termine chiacchierata con Davide Porro (Radio Cantù)

Si tratta di una forma ridotta della presentazione del nuovo album che era prevista in cartellone per il 7 novembre. Per la versione streaming è stata scelta una formula che coinvolgesse atri soggetti che operano in città, artisti e media, con l’obiettivo di portare una pillola di quello che è uno spettacolo che verrà riproposto nella forma originale quando sarà possibile, ovvero un concerto con la band al completo e interventi artistici.

Sabato 12 dicembre, ore 19.00

YAMAN | Quando si fa buio, perché meglio si vedano le stelle

concerto di musica indiana con Luca Russo, “bansuri” accompagnato da “tablista”

in collaborazione con Accademia Orchestrale del Lario

Con il coinvolgimento di uno dei soggetti che fanno vivere il Teatro San Teodoro pur con un piccolo ensemble orchestrale, viste le restrizioni anche per le orchestre in materia di distanziamento, per portare una proposta

nuova e originale, in linea con le domeniche in concerto già in cartellone da 3 anni.

Domenica 13 dicembre, ore 17.00

Il posto delle fiabe: il teatro racconta

teatro ragazzi con Maria Pia Mazza, Marta Rusconi, Letizia Torelli e Arianna Pollini

(docenti di Teatro San Teodoro)

Attraverso lo schermo, una finestra sul palcoscenico, lo spettatore sbircia l’attore al lavoro.

Una piccola prova di regia che si ultimerà con il racconto di una fiaba. Quattro attrici, quattro voci, per dare vita ai personaggi di una storia che parla di felicità e speranza in un tempo in cui la speranza diventa un atto di forza. Spazio quindi al teatro ragazzi partendo dal forte gruppo che gestisce la formazione teatrale al San Teodoro.

Mercoledì 16 dicembre, ore 19.00

Viaggio sulla Luna | ispirato ai racconti di Italo Calvino

ispirati a “Sul far del giorno” e “La distanza dalla Luna”, tratti da “Le Cosmicomiche”

con Floraleda Sacchi, arpa ed elettronica

con Silvano Piccardi, voce recitante

in collaborazione con Amadeus Arte

Una collaborazione ormai decennale quella con Floraleda Sacchi, una delle musiciste e direttrici artistiche più interessanti della Provincia di Como. Floraleda si occupa infatti della direzione del LakeComo Festival (giunto alla quindicesima edizione), della parte acustica del Milano Music Festival e di altre prestigiose rassegne. Sarà uno spettacolo che coniuga l’interpretazione della Sacchi nel suonare e ri-campionare il proprio strumento con la magia del racconti di Calvino letti da Piccardi. Lo spettacolo è nato nel planetario della Città di Milano

Sabato 19 dicembre, ore 21.00

Christian Poggioni legge Canto di Natale

con musiche originali di Irina Solinas

in occasione del 150° anniversario della morte di Charles Dickens

La rassegna si conclude con uno degli attori più significativi del territorio, ospite graditissimo del Teatro, con uno spettacolo in grado di portare l’energia e l’atmosfera che solo il Natale sono in grado di ispirare, nonostante le difficoltà del periodo.

“San Teodoro in Streaming” è una programmazione varia e aperta a tutta la cittadinanza. “Un modo per sentirci uniti, per raccoglierci intorno a un sogno, quello del Teatro, per farci pensare che insieme ne usciremo più forti e consapevoli. Perché anche questa volta “Andrà tutto bene”. E’ l’augurio del Teatro a cui ci sentiamo di aderire

Sarà possibile vedere gli spettacoli sui canali Facebook “Teatro San Teodoro”, “Comune di Cantù” e sul canale YouTube “Mondovisione Cantù”.

Non è necessario prenotarsi o registrarsi, questo per facilitare l’accesso. Sarà possibile inoltre, grazie ai social, interagire con le compagnie.