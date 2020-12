CiaoComo di mattina ha ospitato stamane Vincenzo Falanga, segretario generale UIL FPL Lario, che ha chiarito i termini dello sciopero della pubblica amministrazione previsto per domani. «Dal punto di vista delle rivendicazioni ci sono diversi punti importanti per cui è stato indetto lo sciopero – ha dichiarato Falanga – come le assunzioni, il rinnovo dei contratti, la formazione e la sicurezza, perché nelle ultime settimane i contagi sono stati altissimi proprio tra i dipendenti della pubblica amministrazione, soprattutto nel settore socio-sanitario».

Domani si fermerà l’intero comparto della pubblica amministrazione, dai ministeri agli enti locali, dalle agenzie del pubblico impiego al servizio sanitario. «Non dobbiamo pensare alla pubblica amministrazione come un solo ramo – ha aggiunto il segretario Falanga – ma come un universo di servizi che nel nostro paese ha una funzione importantissima, dall’impiegato all’anagrafe al tecnico di laboratorio. Nel nostro Paese spesso portiamo la discussione ad un altro livello, dai contenuti al tifo da stadio, quindi sappiamo che questa decisione raccoglierà parecchi dissensi. In questo momento di emergenza nazionale abbiamo tanti lavoratori assenti perché hanno contratto il Covid, quindi non sappiamo quanti lavoratori potranno partecipare allo sciopero, ma stimiamo una partecipazione piuttosto importante. Il pensiero che si può avere sullo sciopero di domani é libero e chiunque voglia confrontarsi sui temi del nostro sciopero noi siamo assolutamente disponibili. In questi mesi ho toccato con mano la crisi sanitaria ed economica, so quali sono le difficoltà del settore privato, ma non dobbiamo dimenticare il ruolo importante ricoperto da molti lavoratori del settore pubblico durante l’emergenza, come quelle educatrici di un asilo pubblico che, durante la chiusura della loro struttura, sono andate a dare una mano al COC di Como».

«Il 2021 sarà un anno complicato – ha concluso Falanga – perché dovremo mettere il Paese in sicurezza dal punto di vista sanitario, inoltre sarà necessario mettere a punto un piano di sviluppo a livello nazionale che dovrà passare dalle infrastrutture, dalle innovazioni tecnologiche e dagli investimenti per il futuro».