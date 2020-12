Le previsioni meteo di Meteorologia Comasca per questi giorni: oggi il cielo risulterà coperto con piogge diffuse e intermittenti a partire dalle ore notturne. Quota neve in calo al mattino fino a 300 metri o più in basso con limite delle nevicate in risalita dalle ore pomeridiane. Le temperature saranno comprese tra 0/3 gradi e 1/4 gradi. Allerta gialla della Protezione civile per il rischio di nevicate. Ieri primi fiocchi bianchi in Valle d’Intelvi, Porlezzese e Val Cavargna.