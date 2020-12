Il Rotary Club Como Baradello dona dispositivi per la didattica a distanza

Il Rotary Club Como Baradello ha donato dei nuovi dispositivi all’Istituto Compresivo Como-Rebbio al fine di supportare le famiglie più bisognose nella didattica a distanza della Scuola Secondaria di Primo Grado.

A causa della emergenza Covid, come ben sappiamo, il Ministero ha deciso di continuare con la didattica a distanza, anche solo se in maniera parziale, per poter garantire una maggiore sicurezza. Di conseguenza l’utilizzo di una moderna tecnologia è d’obbligo, purtroppo però non tutte le famiglie hanno la possibilità di disporre di questi strumenti tecnici per far fronte alla situazione e poter assicurare una regolare istruzione ai propri figli.

Quindi la donazione di 14 tablet di alta qualità da parte di Rotary Club Como Baradello si rivela di decisiva e fondamentale importanza, non solo dal punto di vista didattico ma anche e sopratutto da un punto di vista sociale, assicurando così una maggiore e qualitativa fruibilità della DAD.

Roberta Di Febo, Presidente Rotary Club Como Baradello: “Come promotori dell’ideale del servire, è nostro dovere impegnarci su tutti i fronti, specialmente nella salvaguardia dell’istruzione dei nostri giovani. La Didattica a Distanza talvolta può purtroppo limitare la corretta trasmissione e comprensione di contenuti formativi per i nostri studenti; avere un dispositivo che permetta un miglior coinvolgimento alle lezioni diventa una vera necessità. Non tutti hanno la possibilità di possedere abbastanza strumenti tecnologici per poter far fronte a più situazioni digitali contemporaneamente.”