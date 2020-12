Il Gruppo Gabel con sede a Rovellasca, leader nella produzione di biancheria per la casa, propone una serie di idee con le quali è facile cambiare l’aspetto del bagno con poche, semplici mosse, trasformandolo in un’oasi di relax e benessere per sé stessi e per i propri cari.

Gabel propone idee regalo utili e allo stesso tempo estremamente eleganti, offrendo un vasto assortimento di accessori per il bagno capaci di donare a ogni ambiente la qualità della sua produzione 100% Made in Italy. Gli articoli bagno di Gabel diventano complici della tua armonia e di quella dei tuoi cari: l’azienda comasca intercetta in modo attuale un’esigenza sempre più urgente di benessere e sostenibilità, un benessere inteso come sollievo dalla frenesia quotidiana, scegliendo di vivere con serenità in modo eticamente sostenibile.

Foto 3 di 3





Gabel1957 rispondere ad ogni singola esigenza di gusto, mood, di carattere: per gli amanti della Natura, offre la morbidezza “green” di Ethos, una delle primissime collezioni 100% eco-sostenibile… e possederla diventerà quasi un piacere quasi fisiologico, anche a Natale. La vastissima palette cromatica della linea Mille, con le sue tinte unite di pregio, è invece pensata per chi desidera trascorrere il proprio tempo in contesti vivaci, vibranti di creatività, per chi pensa al colore come cura del sé. L’ambiente del bagno può essere facilmente impreziosito anche dalla storica collezione Naturae, caratterizzata da filati certificati, grezzi e non sovratinti, colori tenui ed eleganti perfetti per un pubblico raffinato e classico.

Somma1867 è sinonimo di esclusività e grazie alle sue proposte rivoluzionare in un solo istante gli ambienti del bagno non sarà mai stato così semplice: la collezione Impero, dominata da trame preziose e ricercate, offre una proposta di spugne in raso satin di pregio ad un pubblico tradizionale e raffinato, mentre la collezione Memoria, con lo stile e il fascino delle sue tinte unite realizzate in cotone certificato GOTS, è in grado di soddisfare anche i gusti dei più giovani.

Memoria è la felicità del tornare a casa, lasciando fuori dalla porta la fretta, il rumore e lo stress. È la capacità di godere appieno del qui e ora, riconoscere e apprezzare i piccoli grandi piaceri.