Un’opera della Pinacoteca di Como in prestito a Rancate

Un’opera della Pinacoteca civica è in prestito a Rancate, in Svizzera, alla Pinacoteca cantonale Giovanni Zust, per l’importante mostra “Dentro i palazzi. Uno sguardo sul collezionismo privato nella Lugano del Sette e Ottocento. Le quadrerie Riva“, dal 29 novembre al 28 febbraio 2021 (a differenza dell’Italia, attualmente i musei in Svizzera sono aperti). Si tratta del ritratto di Ludovico Turconi, olio su tela dipinto tra la fine del Seicento e l’inizio del Settecento da un artista lombardo ignoto.

La mostra approfondisce le vicende storiche e collezionistiche dei Riva, uno dei più antichi e illustri casati di Lugano, che rivestì una posizione egemonica durante l’Antico Regime, vantando una intricata rete di contatti con altre storiche famiglie (Beroldingen, Turconi, Morosini). E proprio un membro della famiglia Turconi è rappresentato nell’opera della Pinacoteca di Como: si tratta di Ludovico Turconi, cavaliere di Malta e benefattore dell’orfanotrofio di Santa Chiara che ne commissionò il ritratto per commemorare il generoso benefattore, morto nel 1708. Il dipinto fu concesso in deposito ai Musei civici nel 1896 dall’orfanotrofio di Santa Chiara.

Le vicende familiari dei Turconi offrono un opportuno termine di confronto con quello dei Riva. Alcuni inventari settecenteschi che elencano i quadri e i mobili collocati nella loro villa di Loverciano consentono un interessante raffronto con la quadreria dei Riva.

Il prestito è stato l’occasione per un delicato intervento di restauro che ha permesso al dipinto di ritrovare la pienezza delle cromie e gli originali giochi di luci e ombre, valorizzando così appieno l’opera.

Attraverso i numerosi prestiti concessi a importanti istituzioni museali nazionali e internazionali, la Pinacoteca prosegue la sua mission di divulgazione e valorizzazione del patrimonio locale.