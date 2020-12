Nuovo servizio del COC di Como per la cittadinanza

Come deliberato dalla Giunta comunale, visto il perdurare dell’emergenza sanitaria, l’Amministrazione ha deciso di istituire un nuovo servizio a favore della cittadinanza: i residenti nel Comune di Como anziani o bisognosi che necessitano di un supporto per recarsi dal proprio medico di famiglia al fine di effettuare una visita medica o per ritirare una ricetta, che hanno bisogno di recarsi agli uffici postali e bancari o di un accompagnamento per altre commissioni urgenti, potranno chiamare tutti i giorni dalle 8.00 alle 17.00 il Centro Operativo Comunale (COC) al numero 031 252770.

Il cittadino fisserà un appuntamento insieme agli operatori e le organizzazioni di volontariato che hanno dato la disponibilità si occuperanno di portare a termine la pratica richiesta per conto del cittadino, o di accompagnarlo all’ufficio indicato. Il servizio è completamente gratuito e proseguirà fino alla fine dell’emergenza.

«Ringrazio tutti coloro che ancora una volta si sono messi a disposizione della nostra città – ha commentato l’assessore alla Protezione civile Elena Negretti – in particolare per sostenere le persone più in difficoltà in questo momento faticoso per tutti. Attraverso il loro impegno al Coc sarà quindi possibile limitare e rendere più agevoli gli spostamenti degli anziani e delle persone bisognose durante il periodo di emergenza».