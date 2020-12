Le scatole di Natale che piacciano tanto ai comaschi. Tante anche le richieste in redazione per poter fare qualcosa di utile e di bello per le ormai vicine festività. E così noi oggi abbiamo incontrato chi – per la città di Como – sta promuovendo la raccolta. Iniziative analoghe in altri punti del territorio, da Montano Lucino alla Valle d’Intelvi. Un gesto semplice, ma che può dare un pò di serenità a decine di famiglie in grossa crisi in questo periodo.

AnnaChiara Cardiello (video e foto qui sopra) ci spiega cosa fare e dove recapitare le scatole: venerdì prossimo il giorno della consegna, un aiuto importante anche dalla Comense scherma che si è messa a disposizione per dare supporto logistico importante.