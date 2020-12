Conversescion 7 dicembre – Michela Olivieri

Puntata dolcissima oggi con Michela Olivieri che a Conversescion porta sempre la sua arte pasticcera. Cioccolatini, torrone, croccantini e la Dolce Coccola creata alla pasticceria Fuin per i nonni di Como. Seconda parte di trasmissione con Alessia Roversi e Angelo Moncini, una vita da iprenditore e poi il suo impegno per il Perù portando le sue competetenze in aiuto per chi deve affrnacarsi dalla povertà attraverso il lavoro. Ma Moncini è anche un abile scrittore e il suo ultimo libro ci porta nell’India Coloniale

Se non visualizzi il lettore multimediale clicca https://www.mixcloud.com/CiaoComoSpeciali/conversescion-07122020/