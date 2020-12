Sono 85 le persone multate (su oltre tremila controlli effettuati) per violazioni alle norme Covid nel periodo compreso tra il 28 novembre e ieri 6 dicembre. La Prefettura di Como traccia il bilancio dei controlli da parte delle Forze dell’Ordine per garantire il rispetto delle disposizioni per prevenire e contenere i rischi di diffusione del contagio. I servizi si sono avvalsi della collaborazione di tutte le Forze di Polizia, ivi comprese le Polizie Locali, chiamate a dare un supporto importante. I controlli sulle principali strade ma anche dei punti di ritrovo e di assembramento della provincia

.

Foto 3 di 3





I DATI

826 operatori delle Forze di Poliziaimpegnati. Sono stati controllati 1.055 veicoli, identificate e controllate 3.017 con un totale di 85 infrazioni. I controlli hanno coinvolto anche gli esercizi commerciali: 340 quelli verificati con una sola violazione alle normative Covid con conseguente chiusura precauzionale.

La Prefettura sottolinea che i controlli continueranno nelle prossime settimane, in modo da mantenere alta l’attenzione dei cittadini sull’osservanza delle misure di contenimento della diffusione del contagio.