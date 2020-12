Ripartenza a gennaio. Forse. Il dubbio rimane dopo lo slittamento dell’avvio del campionato causato dalla seconda ondata di contagi da Coronavirus, la serie A2 maschile sembra pronta finalmente a partire. Anche se in realtà, con ancora un mese e oltre da qui alla prima giornata in programma, il quadro potrebbe di nuovo cambiare. In queste ore la Federazione ha reso noto prima la composizione dei mini-gironi. La Como Nuoto Recoaro è stata inserita nel girone ribattezzato “Nord-Est”, dove troverà la compagnia soltanto di una delle sette società ligure iscritte alla seconda categoria nazionale: la RN Sori, ripescata al posto della Cesport Italia. Le altre avversarie rispondono ai nomi di Brescia WP, Plebiscito Padova, De Akker Team Bologna e Torino 81.

Il debutto dei lariani è previsto per sabato 16 gennaio a Brescia, che poi chiuderanno la propria regular-season il 22 maggio ospitando la favorita del girone, ossia la De Akker Team. Nonostante l’annata alquanto anomala, non è previsto il blocco delle retrocessioni. Saranno quattro i club che scenderanno difatti in B dopo i play-out che coinvolgeranno in tutto otto squadre, ovvero le ultime due di ogni gruppo. Inalterate anche le promozioni in A1, due da stabilire a seguito della disputa dei play-off. Dove si giocherà, però, è difficile dirlo al momento.

La piscina di Muggiò è ancora fuori uso da quasi seicento giorni e una sua riapertura con l’anno nuovo è difficilmente ipotizzabile. Un anno fa hanno giocato a Monza i ragazzi di Zimonjić, ora si stanno allenando a Legnano, tuttavia l’impianto non risulta omologato per i match di pallanuoto.

CALENDARIO A2 COMO NUOTO RECOARO

1^ Brescia WP – Como Nuoto Recoaro (andata 16/01/21, ritorno 27/03/21)

2^ Como Nuoto Recoaro – Torino 81 (andata 30/01/21, ritorno 10/04/21)

3^ Plebiscito Padova – Como Nuoto Recoaro (andata 13/02/21, ritorno 24/04/21)

4^ Como Nuoto Recoaro – Rn Sori (andata 27/02/21, ritorno 08/05/21)

5^ De Akker Team – Como Nuoto Recoaro (andata 13/03/21, ritorno 22/05/21)