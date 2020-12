Canto di Natale, Solinas e Poggioni celebrano il 150esimo anniversario di Charles Dickens

Nel mese di dicembre, in occasione del 150esimo anniversario della scomparsa di Charles Dickens, verrà proposta, su musiche originali di Irina Solinas, la lettura del romanzo “Canto di Natale” a cura di Christian Poggioni, in collaborazione con CiaoComo Radio.

«Per concludere con un pizzico di magia i sei mesi di produzione digitale su Patreon – ha raccontato la compositrice e violoncellista Irina Solinas – ho deciso di “unirmi” al Canto di Natale per eccellenza, quello che Charles Dickens scrisse più di 150 anni fa e che ancora illumina e scalda l’immaginario natalizio di grandi e piccini. Parola, corpo e musica hanno preso vita intorno al libro simbolo di un cambiamento profondo: non tanto essere “più buoni” quanto “diventare se stessi”. Un augurio che vogliamo rinnovare certo ogni anno, ma forse quest’anno più che mai. Tra Passato e Futuro, un nuovo Presente».

In occasione del Natale e per celebrare i 150 anni dalla scomparsa del celebre autore britannico Charles Dickens, Irina Solinas & MAME – Mediterranean Ambassadors Music Experience presentano, su musiche originali della violoncellista e compositrice Irina Solinas, la lettura del romanzo breve “Canto di Natale”, a cura dell’attore e regista Christian Poggioni. A partire dall’8 dicembre, infatti, saranno caricati in tre puntate, su https://www.patreon.com/irinasolinas, e successivamente trasmessi mercoledì 9, 16 e 23 dicembre alle ore 23 sulle frequenze di CiaoComo Radio (89.4 FM o in streaming www.ciaocomo.it/player/) i podcast di “Canto di Natale – lettura ad alta voce”, a cura di Christian Poggioni con musiche originali di Irina Solinas.

I Protagonisti:

Christian Poggioni, voce narrante

Christian Poggioni, attore e regista. Dopo essersi laureato con 110 e lode presso l’Università Statale di Milano, viene ammesso alla prestigiosa Scuola del Piccolo Teatro di Milano, dove nel 1999 si diploma in recitazione sotto la guida di Giorgio Strehler, internazionalmente riconosciuto come uno dei più importanti registi e maestri di teatro del ‘900. Successivamente frequenta con il massimo dei voti un master in regia negli Stati Uniti, presso la rinomata School of Cinematic Arts – University of Southern California di Los Angeles, esperienza che lo porterà a lavorare come assistente alla regia presso la Kaye Playhouse di New York. In oltre vent’anni di carriera, ha recitato in spettacoli diretti da personalità di primo piano come Giorgio Strehler, Peter Stein, Massimo Castri, Antonio Calenda, Paolo Valerio prendendo parte a tournée nazionali ed europee. Ha prodotto, diretto e interpretato spettacoli di autori classici e contemporanei, spaziando da Sofocle a Samuel Beckett, da Shakespeare a Dario Fo, da Platone a Éric-Emmanuel Schmitt e molti altri. Collabora stabilmente con l’Università Cattolica di Milano, dove è maestro di recitazione e regista presso Scuola di Alta Formazione Teatro Antico In Scena, e con il collegio di merito Scuola di Como, dove è docente di Communication empowerment for management.

Irina Solinas, composizioni ed esecuzione

Irina Solinas è una violoncellista e compositrice comasca. Ha conseguito la laurea triennale presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano e la laurea biennale in musica da camera al Conservatorio “G. Frescobaldi” di Ferrara. Il percorso di compositrice e interprete di musica per il teatro e per il cinema ha visto nascere collaborazioni preziose in armonia tra le arti. Tra le altre, è indispensabile menzionare la fortunata produzione di film d’arte in collaborazione con Sky e il Ministero della Cultura Italiana. Selezionata, nel 2017, per partecipare al Silkroad’s Global Musician Workshop (USA), ha tenuto concerti in Canada, America, Medio Oriente e Cina. Nel 2018, accolta sul palco del 17° Western China International Fair dal Maestro Wu Tong, ha rivestito il ruolo di ambasciatrice della cultura italiana in Cina. Dal 2016, è ideatrice e direttore artistico di MAME – Mediterranean Ambassadors Music Experience, un progetto culturale di ampio respiro internazionale nato dall’incontro tra sonorità, timbri e colori del Mediterraneo, terra di mezzo lungo le nuove Vie della Seta. Quest’anno, Irina Solinas ha ricevuto l’onorificenza di Gran Sapiente di Palazzo Marino di Milano, attribuendo al progetto MAME il ruolo di portavoce e referente della cultura musicale internazionale.

Canto di Natale è ideato e realizzato da Irina Solinas & Mame – Mediterranean Ambassadors Music Experience

Media Partner: CiaoComo Radio

Immagine di copertina: “Presenze”, illustrazione originale di Giada Negri