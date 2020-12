Dopo il primo posto (provvisorio e in attesa di alcuni recuperi) ottenuto domenica con la vittoria in casa con il Pomigliano, la Riozzese Como si rimette in marcia (calcio femminile serie B). Oggi pomeriggio – diretta radio e Facebook su CiaoComo dalle 14,30 – trasferta complicata ad Ospitaletto con il Brescia. Le ragazze di Pablo Wergifker pronte a dare il massimo in una partita che non si preannuncia semplice. Lo ammette anche lo stesso mister alla vigilia.

“Andremo a Brescia per cercare di ottenere il massimo. Sarà una partita molto difficile, loro hanno una rosa molto competitiva e come noi puntiamo alla promozione in serie A“. “La nostra squadra cercherà di ribattere colpo su colpo, per confermare la classifica attuale – ha detto a Calciofemminileitaliano.it. Il club punta alla promozione in massima serie, sapendo che siamo noi padroni del nostro destino, sono contento di far parte di questo progetto e faremo di tutto per rendere felici la società e i nostri tifosi”.