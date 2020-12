Pro Cantù, lancio di palloncini con la musica di Kohler

Come faranno i bambini a far volare in cielo i palloncini con le letterine di Natale?

A Cantù ci pensano i volontari della Pro Cantù, che, attraverso le scuole, raccoglieranno le letterine dei bambini e le faranno volare in cielo il prossimo 13 dicembre, con un evento che si potrà seguire in streaming su facebook e in diretta radiofonica su CiaoComo. L’evento vedrà anche la partecipazione del famoso trombettista Raffaele Kohler, che proprio in questi giorni è stato scelto come testimonial per inaugurare l’illuminazione natalizia della città di Milano.

Il Natale 2020 è alle porte e l’incertezza regna sovrana a causa della situazione legata alla diffusione del Covid-19. I bambini, dopo un periodo molto travagliato, sono tornati a scuola, si sono adeguati alle restrizioni, si sottopongono ai tamponi e stanno gestendo al meglio la situazione. Per questo si meritano un Natale sereno, il più possibile uguale a quello che hanno vissuto sinora. Anche quest’anno Pro Cantù si impegna a mantenere la tradizione del lancio dei palloncini con un evento pensato in massima sicurezza e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia anti Covid-19.

Le insegnanti e i genitori degli allievi frequentanti le scuole dell’infanzia e della scuola primaria statale e paritaria sono stati invitati ad aiutare i bambini a comporre brevi letterine che le singole scuole, una volta raccolte, faranno pervenire alla segreteria della Pro Cantù. Pro Cantù ha inoltre messo a disposizione un contatto WhatsApp (375-6798251) per poter inviare direttamente le letterine.

Il lancio dei palloncini sarà effettuato dai volontari della Pro Cantù domenica 13 dicembre 2020 alle ore 15,00 da un’area privata al fine di evitare assembramenti. L’evento sarà allietato dalle canzoni del cantautore Andrea Parodi e dal famoso trombettista di fama nazionale Raffaele Kohler.

L’iniziativa è supportata dal Centro Commerciale Mirabello, dal Comitato Soci Coop Lombardia di Cantù, dalla Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù, dall’AVIS di Cantù, da FIGIT Cantù e dall’Agenzia immobiliare Volucello sempre di Cantù.

Sarà inoltre possibile seguire l’evento in diretta dalle frequenze di Ciao Como Radio (89,4 MHz FM) e, via streaming, sulle pagine FaceBook della Pro Cantù e Ciao Como.