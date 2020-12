DIRETTA LIVE: Pontedera – Como 2 -2 (FINALE)

Tutto nel secondo tempo con il Como che assapora i tre punti la alla fine il pari è giusto.

ancora 4′ da giocare con i padroni di casa che premono

90′ ammonito Ferrari

43′ gol annullato al Pontedera…fuorigioco di Tommasini

40′ GOL PONTEDERA….Tommasini sfrutta al meglio un’indecisione della difesa lariana

36′ entra Ferrari per Gabrielloni

34′ missile dalla distanza di Benedetti…risponde a pugni chiusi Facchin

34′ ammonito Iovine

33′ amaranto che spingono alla ricerca del pareggio mentre il Como è arroccato in difesa

29′ dentro Bovolon e Celeghin per H’Maidat e Cicconi….Como che cerca di difendere il vantaggio

26′ ESPULSO BERTONCINI per doppia ammonizione…Como in dieci

25′ fuori Walker e Gatto per Solini e Arrigoni

22′ colpisce la traversa Catanese

20′ GOLLLL COMOOOOOOOO: palla messa in area da Iovine e Gatto secondo palo tocca e mette dentro

18′ GOLLISSIMOOOOOO DI GABRIELLONI che mette giù un pallone al limite dell’area e spedisce nel sacco

17′ GOL PONTEDERA con Magrassi che con precisione in mezzo all’area mette dentro

16′ OCCASIONISSIMA PONTEDERA su errore della difesa lariana l’attaccante vola e si presenta solo davanti a Facchin che fa il miracolo e salva

14′ dentro Benedetti per Stanzani nel Pontedera

11′ lampo di Iovine per Walker che mette in mezzo dalla destra ma non ci sono compagni in area a sfruttare la bella palla

8′ calcio di punizione di Caponi……palla fuori

7′ ammonito Bertoncini

5′ perdono palla in mezzoi lariani e i toscano vanno pericolosi in avanti con Magrassi che non riesce a colpire

2′ risposta di Walker che da sinistra mette in mezzo un pericoloso rasoterra allontanato da Sarri

1′ OCCASIONE PONTEDERA: palla filtrante in area di Barba per Magrassi si chiude e spazza la retroguardia lariana

SECONDO TEMPO

Ancora 0 a 0 al termine della prima parte che ha visto i lariani spumeggianti all’inizio, prende le misure la formazione di casa e si rende pericolosa al 6′ con Magrassi che parte dalla propria metacampo e si presenta solo davanti a Facchin che si salva con la punta del piede in angolo, la replica lariana affidata al tandem Gabrielloni Walker con un bel diagonale che costringe Sarri ad un difficile intervento. Le due formazioni si sono affrontate a viso aperto con i lariani che dimostrano maggior esperienza ma faticano a prendere stabilmente in mano le redini del gioco.

42′ Dkidak ci prova dalla distanza…..altissimo

39′ giallo per Dkidak, dopo aver perso palla commette fallo

33′ ancora Cicconi a penetrare tra le maglie dei toscani, assist filtrante ma anticipa tutti Sarri in uscita

30′ ammonito Walker

27′ calcio di punizione di Caponi che aggira la barriera ma esce di poco a lato

20′ dopo una mischia in area arriva Crescenzi che ci prova ma trova una deviazione

19′ OCCASIONE COMO: grande appoggio di testa di Gabrielloni per Walker, missile che Sarri mette in angolo

15′ prende palla a centrocampo Cicconi e arriva al tiro, debole

6′ OCCASIONE PONTEDERA: vola via Magrassi che entra in area solo davanti a Facchin ma il portiere riesce a salvarsi con una deviazione di piede in angolo

4′ Pontedera al cross in area lariana ma Barba non ci arriva e la palla esce

2′ Como aggressivo subito in avanti e due calci d’angolo…..VINCEREEEEEEE

Ecco la formazione dei ragazzi: Facchin, Iovine, Bertoncini, Solini, Dkidak, Cicconi, Bellemo, H’Maidat, Gatto, Gabrielloni, Walker