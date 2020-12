Natale, regala il cinema per sostenere il Gloria

Qual è il regalo di Natale perfetto per tutti gli amanti del cinema, per tornare a sognare davanti ad un maxi schermo, appena questo sarà possibile? E quanto sarebbe bello se questo regalo aiutasse a sostenere uno dei luoghi più amati e importanti di Como come il cinema Gloria? Il Circolo Arci Xanadù lancia l’iniziativa “A Natale regala il cinema!” per supportare le attività dello Spazio Gloria in questi tempi così difficili.

Collegandosi alla sezione negozio dello Spazio Gloria si potranno acquistare i regali perfetti tra le diverse proposte a disposizione, che saranno recapitati direttamente a casa, proprio come farebbe Babbo Natale. In promozione, le deliziose magliette “Manchi tu nell’aria” firmate da Zerocalcare a 15 euro o le borse di tela realizzata dall’illustratore Squaz a 8 euro, oltre alla possibilità di aggiudicarsi un abbonamento a 6 ingressi senza scadenza a 35 euro o uno a 10 ingressi a 55 euro, sempre senza scadenza, per tutti i film in prima visione, i Lunedì del Cinema, Il Cinema Ritrovato e I Pomeriggi del Giovedì. Tutti gli abbonamenti non sono nomnativi e possono essere utilizzati da più persone.