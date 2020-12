Altro esame in trasferta per il Como di Giacomo Gattuso, seconda gara fuori casa di fila per gli azzurri dopo Sesto San Giovanni. Oggi (ore 15) si gioca a Pontedera, Giacomo Gattuso ha presentato il match ai microfoni di ComoTV:

“La vittoria ci ha dato grande carica ed energie positive, arriviamo da un tour de force e quindi della stanchezza c’è. È un gruppo che ha voglia e tanto carattere. Sarà una partita difficile perché giochiamo fuori casa, anche se il nostro tabellino dimostra che riusciamo ugualmente ad esprimere bene il gioco e fare ottimi risultati. Abbiamo preparato bene la gara e cercheremo di affrontarla al meglio”.

Di seguito i 24 convocati per la gara odierna:

Davide Facchin

Gabriele De Nuzzo

Matteo Solini

Edoardo Bovolon

Alessio Iovine

Giovanni Terrani

Enrico Celeghin

Alessandro Gabrielloni

Massimiliano Gatto

Manuel Cicconi

Pierre Bolchini

Luca Crescenzi

Alessandro Bellemo

Isamil H’Maidat

Lewis Walker

Amrit Bansal McNulty

Tommaso Arrigoni

Luca Zanotti

Matty Foulds

Derek Agyakwa

Andrea Magrini

Davide Bertoncini

Franco Ferrari

Azzedine Dkidak

(foto tratte da COMOTv e Comofootball.com)