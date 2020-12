Emergenza sanitaria, i numeri di oggi: tamponi effettuati 26.026 e 2.413 sono i nuovi positivi (9,2%). I guariti/dimessi sono 1650, dato importante e che conferma il trend in calo degli ultimi giorni. Certo, va detto per onestà che per i tamponi fatti il numero è stato inferiore ai giorni scorsi. Da noi i nuovi contagi sono stati 71.





I dati di oggi:

i tamponi effettuati: 26.026 totale complessivo: 4.279.332

i nuovi casi positivi: 2.413 (di cui 242 ‘debolmente positivi’)

i guariti/dimessi totale complessivo: 289.706 (+1.650), di cui 6.570 dimessi e 283.136 guariti

in terapia intensiva: 807 (+2)

i ricoverati non in terapia intensiva: 6.372 (-182)

i decessi, totale complessivo: 23.024 (+140)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 844, di cui 324 a Milano città;

Bergamo: 118;

Brescia: 328;

Como: 71;

Cremona: 68;

Lecco: 27;

Lodi: 126;

Mantova: 118;

Monza e Brianza: 222;

Pavia: 170;

Sondrio: 125;

Varese: 94.

E intanto (video sopra la sua intervista dei colleghi di Lombardia notizie online) è Annalisa Malara, la dottoressa che diagnosticò a Codogno (LO) il primo caso di coronavirus in Italia, il personaggio italiano del 2020. Un riconoscimento attribuitole da una giuria di opinion leader e annunciato ieri sera ne corso di ‘Sky tg24 live in’, il primo evento live di sky tg24 da Courmayeur.