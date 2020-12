E’ disponibile su YouTube fino all’11 dicembre il docufilm “Va’ Sentiero – Alla scoperta del Sentiero Italia”. Protagonisti i primi 3.548 km percorsi, da Trieste ai Monti Sibillini, con i paesaggi, i volti e le storie che il giovane team di Va’ Sentiero ha incontrato nei primi 7 mesi della spedizione lungo il Sentiero Italia, attraversando Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Toscana, Emilia- Romagna, Umbria e Marche. Una della tappe ha toccato il lago di Como in luglio, e alcuni scorci del Lario sono presenti nel docu-film.

Quello di Va’ Sentiero è stato un cammino senza precedenti, iniziato lo scorso anno con un duplice obiettivo: da una parte promuovere il Sentiero Italia – il trekking più lungo al mondo – all’insegna della consapevolezza ambientale e del turismo lento; dall’altra, valorizzare le Terre Alte rispettandone le peculiarità locali e ambientali e contribuendo a sostenere il tessuto socio-economico delle aree interne, troppo spesso in via di spopolamento.

«Questo docufilm è il frutto della nostra esperienza, unica e autentica, lungo il Sentiero Italia. Racconta di una natura magica e commovente, ma anche di comunità, tra abbandoni e ritorni. Ampio spazio, infatti, è lasciato alle voci delle persone incontrate: quelle che resistono in silenzio e che ci hanno insegnato molto sulle potenzialità e le fragilità delle Terre Alte. Devo quindi ringraziare chi, ogni giorno, ci ha scaldato con la sua accoglienza, chi ha creduto in Va’ Sentiero, passo dopo passo». Andrea Buonopane, videomaker di Va’ Sentiero e autore del docufilm.

Dopo la première nazionale andata in onda lo scorso novembre, ora il docufilm è disponibile sul canale YouTube di Va’ Sentiero fino al’11 dicembre; come spiegano i co-founders di Va’ Sentiero Yuri Basilicò, Sara Furlanetto e Giacomo Riccobono, «rappresenta per noi un’opportunità per restituire alla comunità l’unicità dell’esperienza vissuta, la forza degli incontri fatti durante il cammino e la meraviglia dei paesaggi scoperti valle dopo valle». Il video è accessibile a tutti gratuitamente; per chi lo desiderasse, è possibile contribuire alla causa di Va’ Sentiero con una donazione al progetto: vai alla campagna di crowdfunding e scopri i premi personalizzati!

Il Sentiero Italia del CAI

Da Santa Teresa di Gallura a Trieste in 260 tappe attraverso borghi, laghi, montagne, boschi e parchi. Questo è il sentiero Italia, che con i suoi 7.200 Chilometri diventa “il cammino più lungo del mondo”. Il docu-film di 50 minuti racconta i primi 3.548 chilometri, seguiranno altri socumenti a alla fine il Sentiero Italia sarà illustrato in una guida in 12 volumi.

“Il turismo internazionale tornerà imponente e impetuoso in Italia, perché tutto il mondo vuole visitare il nostro paese. Per questo dobbiamo lavorare sulla moltiplicazione degli attrattori in tutto il territorio nazionale. Questo protocollo con il Cai ci consente di valorizzare questo patrimonio infinito fatto di migliaia e migliaia di chilometri di sentieri e cammini – ha detto il Ministro Franceschini siglando il protocollo d’intesa con il Club Alpino Italiano .-È una grande occasione per dotare il paese e arricchirlo di un patrimonio enorme- ha aggiunto torti- come un cammino che portato a compimento sarebbe il più lungo del mondo. Non ci interessano i record, ma quello che ci sta a cuore è far nascere un patrimonio diffuso che diventi una ricchezza per il paese”