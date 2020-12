Villa Carlotta, tutte le iniziative in streaming fino al 16 gennaio

Quest’anno la stagione di Villa Carlotta si è interrotta con qualche giorno di anticipo, in ottemperanza al nuovo DPCM, ma non mancano le iniziative e le attività a porte chiuse, in attesa di riaprire in primavera. Fino alla riapertura, infatti, Villa Carlotta propone un lungo e ricco calendario – a cadenza settimanale – di eventi in streaming, con percorsi guidati, laboratori per adulti e bambini.

PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE FINO AL 16 GENNAIO:

SCULTURA E MITOLOGIA

Sabato 5 dicembre – ore 15

Attività gratuita per adulti

Durata: 45 minuti

Sulla balaustra del grande cancello di Villa Carlotta si ergono 12 statue che rappresentano personaggi mitologici: sono le guardiane della Villa da 300 anni e le opere d’arte più antiche ad oggi conservate. Furono i Marchesi Clerici a commissionare queste sculture di cui sappiamo poco, ma che sono state recentemente frutto di vari studi da parte di esperti. Questo webinar vuole raccontare le nuove scoperte su queste affascinanti e poco note opere d’arte e propone un approfondimento iconografico sulla mitologia, con confronti e riflessioni.

ASPETTANDO IL NATALE…LABORATORIO DI ERBORISTERIA A VILLA CARLOTTA

Sabato 12 dicembre – ore 15

Attività a pagamento per adulti, 5 euro a partecipante

Durata: un’ora

Nel maestoso parco di Villa Carlotta non ci sono solo piante ornamentali ma anche piante utili. Il parco contiene una gran varietà di piante medicinali, aromatiche, cosmetiche; attraverso il percorso virtuale, si visiteranno i giardini alla scoperta degli innumerevoli utilizzi delle piante, delle loro parti e delle sostanze in esse naturalmente presenti. Dopo la visita con questo speciale taglio, verrà proposto ai partecipanti un laboratorio online in cui verrà spiegato passo per passo e con semplici ingredienti come realizzare un preparato erboristico, un vero e proprio regalo di Natale 100% home made.

Per il laboratorio serviranno:

mortaio, pestello, menta peperita essiccata in foglie, malva essiccata in foglie, bicarbonato, argilla verde ventilata, un vasetto di vetro con coperchio, colino

ASPETTANDO IL NATALE… STORIE D’ARTE PER TUTTI

Sabato 19 dicembre – ore 15

Attività a pagamento per famiglie, 5 euro a bambino

Durata: un’ora

I bambini saranno condotti in una divertente attività a partire dalle opere d’arte del museo di Villa Carlotta. Verranno raccontati alcuni dei capolavori del museo, che diventeranno i personaggi di tante storie tutte da inventare. Con pochi e semplici materiali si riuscirà a creare due dadi tridimensionali che ci serviranno come base per l’invenzione di tante storie e fiabe.

Servono solo pochi materiali e tanta fantasia

Per il laboratorio serviranno:

2 fogli A4, matita, gomma, temperino, righello, colla stick, colori (pennarelli o pastelli)

I GRANDI SAGGI DI VILLA CARLOTTA

Sabato 9 gennaio – ore 15

Attività gratuita per adulti, minimo 10 partecipanti

Durata: 45 minuti

Silenziosi maestri del sapere, avrebbero molto da raccontare. Basta solo avere la pazienza di saperli osservare e di imparare il loro linguaggio. Scopriremo insieme gli alberi più importanti, lasciandoci affascinare dalla loro eleganza e maestosità. Vi racconteremo tante interessanti curiosità sugli alberi più maestosi e antichi di Villa Carlotta.

NEOCLASSICISMO: APPROFONDIMENTI E CONFRONTI

Sabato 16 gennaio – ore 15

Attività gratuita per adulti, minimo 10 partecipanti

Durata: 45 minuti

Verrà approfondito il tema della corrente artistica del Neoclassicismo, ben rappresentato dalle opere del museo di Villa Carlotta. I capolavori di Antonio Canova, Berthel Thorvaldsen, Luigi Acquisti e altri artisti guideranno il pubblico alla scoperta di una parte importante della storia dell’arte internazionale. Il webinar sarà un’occasione unica per ammirare e confrontare opere d’arte neoclassiche fondamentali per la storia dell’arte internazionale e per approfondire questa interessante corrente artistica.

Calendario completo delle iniziative e iscrizioni: www.villacarlotta.it – sezione eventi