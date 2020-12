Fondazione Somaschi, una wish list di Natale per i bambini delle comunità

Regalare ai bambini in difficoltà la gioia di ricevere un dono atteso e desiderato, almeno a Natale è l’obiettivo della wish list promossa da Fondazione Somaschi sul sito di e-commerce Amazon.it. Sono in tutto 150 i bambini e ragazzi che la onlus ospita nelle sue comunità per minori soli e vittime di situazioni familiari complicate, per lo più in Lombardia, ma anche in Liguria, Piemonte e Sardegna. Tra queste realtà c’è anche la Comunità Annunciata di Como, in viale Varese 19.

Ogni Natale, Fondazione Somaschi cerca in tutti i modi di esaudire i desideri dei suoi piccoli ospiti, ma le richieste sono tante e non è facile. Per questo padre Piergiorgio Novelli, presidente della onlus, ha lanciato un appello alla generosità dei cittadini. «Abbiamo raccolto le letterine dei nostri bambini e creato una lista di desideri per ciascuna comunità e casa di accoglienza».

«Chi vuole aiutarci può collegarsi direttamente al sito della Fondazione, nella sezione dedicata al Natale – ha proseguito padre Piergiorgio Novelli – e scegliere il regalo che preferisce donare. In questo modo, il dono verrà recapitato direttamente al bambino che l’ha chiesto presso la struttura che lo ospita. A Natale la mancanza di serenità si fa sentire ancora di più nei bambini e ragazzi che vivono nelle nostre case: ascoltare ed esaudire un loro desiderio è un segnale importante, di attenzione e di amore».

Tra i regali più richiesti dai bambini ospiti delle comunità di Fondazione Somaschi ci sono palloni, monopattini, libri, bambole, costruzioni, abbigliamento ma anche qualche desiderio più insolito come un manichino, delle stoffe colorate, un tostapane. Perché anche nella difficoltà i bambini e i ragazzi restano tali, e il diritto alla fantasia accanto alla voglia di sentirsi uguali ai coetanei non si cancellano.

Altri regali – purché nuovi – saranno ovviamente ben accetti e andranno fatti pervenire entro il 21 dicembre presso la sede della Comunità Annunciata di Fondazione Somaschi a Como, in viale Varese 19. Per info telefonare allo 031 271116 o scrivere all’indirizzo mail annunciata@fondazionesomaschi.it.