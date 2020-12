Inaugurazione bagnata e senza gente. Nulla di paragonabile con gli anni scorsi. Ma è la conseguenza dell’emergenza sanitaria che ancora non è finita nel nostro territorio. E così questo pomeriggio (foto e video in diretta con Mario Molteni) ecco che il sindaco di Como Mario Landriscina – con pochi altri presenti – ha dato il via all’accensione del grande albero di piazza Grimoldi, ad un passo dal Duomo. Nelle sue parole, il primo cittadino si è molto commosso nel ricordare una situazione surreale rispetto agli anni scorsi.

Non solo il grande albero, ma anche le luminarie che sono state accese in alcune zone della città sempre oggi, tra cui via Milano. “Confesercenti – afferma il presidente Claudio Casartelli – si congratula per lo sforzo organizzativo e finanziario sostenuto dal Comune di Como, in particolare dall’assessore al Commercio Marco Butti, che oggi hanno inaugurato l’accensione delle luminarie: siamo convinti che le luminarie e gli altri addobbi natalizi possano essere elemento rasserenante e di stimolo a fare shopping lungo le vie del capoluogo in questi non facili momenti per i cittadini e per i commerciati. Le luminarie sono calde e gradevoli e ci auguriamo che anche negli anni futuri vengano considerate elemento imprescindibile del Natale con regia unica gestita dal Comune di Como”.

