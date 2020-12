Questa mattina nevicava a Como. All’interno del Cinema Astra chiuso dal giugno 2018 in attesa di adeguamenti strutturali, è stata ufficialmente lanciata la campagna “SalviAmo il Cinema Astra!”, il progetto di riapertura e rilancio della storica sala cittadina, l’unica rimasta in città. Durante l’incontro è stata presentata la raccolta fondi, promossa tramite la piattaforma on-line della Fondazione Provinciale della Comunità Comasca, e il nuovo modello organizzativo pensato per proiettare il cinema, di proprietà della parrocchia di San Bartolomeo, verso un nuovo capitolo della sua lunga storia.

Per gli amanti del grande schermo, l’ipotesi adeguamento e riapertura dell’Astra è una buona notizia. Un pavone sotto la neve se permettete l’omaggio ad Amarcord di Fellini, che giunge in un giorno in cui i fiocchi ci danno un’immagine cinematografica dell’esterno della gloriosa sala cinematografica di Viale Giulio Cesare, sede del cineforum di Como e del Cinema Italano Festival, due appuntamenti che mancano alla cultura comasca.

Bando all’amarcord e guardiamo al futuro, confidando nella riuscita del progetto di gestione completamente nuovo rispetto al passato che scatterà solo se verrà raggiunto l’obiettivo della campagna di raccolta fondi: 75 mila euro. L’alternativa sarà vedere il cinema chiuso ancora a lungo o, forse, per sempre. Per evitarlo è necessario l’impegno di tutti.

I LAVORI PER LA RIAPERTURA OBIETTIVO: 75.000 EURO

Il primo passo per riaprire il cinema è realizzare il progetto di messa a norma approvato dai Vigili del Fuoco e che prevede: nuovo impianto elettrico; nuova moquette e tende; nuovo impianto antincendio; nuovo impianto di aerazione; nuove porte antipanico. I temi di lavoro previsti sono di circa due mesi.

I costi stimati ammontano a 218.000 euro, ma non si parte da zero perché sono stati già recuperati due terzi dei fondi necessari. Ad aprile 2019 la Parrocchia ha ottenuto un finanziamento da Regione Lombardia per 78.000 euro. A dicembre 2019 Fondazione Comasca ha assegnato ad Astra 25.000 euro per la messa a norma. Il nuovo gestore garantirà una quota sui lavori di 40.000 euro. Ad oggi mancano ancora 75.000.

IL NUOVO PROGETTO DI GESTIONE

Sono passati due anni dalla sospensione dell’attività. Un periodo nel quale l’opera di volonterosi non si è mai fermata. Il Covid ha rallentato il progetto di rilancio, ma oggi Astra può ripartire grazie ad un nuovo modello di gestione. Una scommessa che si potrà vincere però, solo con il contributo decisivo di tutti gli amici che in questi anni hanno frequen tato Astra e lo hanno amato. Se si dovesse fallire la struttura sarà destinata ad altre funzioni. In campo sono scese:

La PARROCCHIA di San Bartolomeo , proprietaria dell’immobile, che ha concesso la gestione per i prossimi 4 anni a costo zero.

, proprietaria dell’immobile, che ha concesso la gestione per i prossimi 4 anni a costo zero. PGA , una tra le più importanti case di distribuzione cinematografiche che realizzerà i lavori di messa a norma e, che garantirà la programmazione cinematografica dei week end con titoli di prima scelta.

, una tra le più importanti case di distribuzione cinematografiche che realizzerà i lavori di messa a norma e, che garantirà la programmazione cinematografica dei week end con titoli di prima scelta. ASTRA 2000 , una nuova cooperativa fondata da giovani che si occuperà della gestione del cinema, della programmazione del Cineforum, delle rassegne speciali e delle attività culturali per scuole e associazioni. L’obiettivo è realizzare a Como una grande sala di Comunità.

MEZZO SECOLO DI STORIA

Il Cinema Astra è l’ultima storica mono sala rimasta nel centro della città con i suoi 430 posti. Inaugurato il 30 novembre del 1968 nasce dalla cooperativa ASTRA che raccoglie le quote di ben 600 cittadini per la sua costruzione. Da mezzo secolo ha proiettato centinaia di film e ospita uno storico cineforum con ben 700 iscritti. Negli ultimi 11 anni Astra ha anche ospitato il Festival del Cinema Italiano e migliaia di studenti.

LETTERA APERTA ALLA CITTÀ

Mezzo secolo di storia di cinema e di incontri culturali. Ricordi ed emozioni di tante generazioni hanno segnato la cultura locale e potranno continuare ad offrire alla città l’energia che le serve per affrontare il futuro. Per questo il cinema Astra non deve morire. Ci sono due mesi al massimo per deciderne il destino. Il progetto di rilancio è convincente perché: ha già ottenuto due terzi dei finanziamenti utili per la messa a norma; ha alle proprie spalle partner industriali affidabili;

il progetto tecnico è solido, concreto e futuribile; proporrà un nuovo modo di intrattenere aprendo le porte a tutti per offrire occasioni di arte e cultura; coinvolgerà i giovani in una nuova attività di impresa. Per queste ragioni serve che ora anche la città, ovvero tutti noi, facciamo la nostra parte per riappropriarci di un bene che ci appartiene da sempre: l’obiettivo è raccogliere 75.000 euro, meno di un euro a comasco. Noi siamo convinti e ci mettiamo la faccia.

Chiediamo anche a voi di fare lo stesso. Diversamente il cinema chiuderà per sempre e avremo così rinunciato ad un pezzo di futuro e di speranza.

ADERISCONO ALL’APPELLO

Mario Landriscina (sindaco di Como); Marco Galimberti (presidente Camera di Commercio di Como e Lecco); Mauro Frangi (presidente di Confcooperative Insubria); Marco Mazzone (presidente CDO Como); Luca Levrini (presidente di Fondazione Volta); Fedora Sorrentino (direttrice del Teatro Sociale); Roberta di Febo (presi-dente Accademia Pasta); Davide Maranchelli (regista e attore); Roberto Simone (governatore del Distretto Lions “108 Ib1”); don Davide Milani (presidente nazionale Fondazione ente dello spettacolo); mons. Angelo Riva (direttore dell’Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Como); Nello Scavo (giornalista di Avvenire); Chiara Giaccardi (sociologa dei media); Roberta Marzorati (pediatra); “I giovani di Legàmi”, Greta Frigerio e Paolo Arighi (Settore giovani di Azione Cattolica e Acr); I gruppi scout Agesci Como 1, Como 3 e Como 45.

DONA IL TUO CONTRIBUTOPER RIAPRIRE IL CINEMA

Vai su https://www.astracinema.it/ e dona. Il tuo contributo andrà direttamente sul fondo aperto da Fondazione della Comunità Comasca che farà da garante sulla trasparenza e l’uso del denaro. Nel caso non si riesca a raggiungere l’obiettivo prefissato di 75.000 euro i fondi raccolti saranno destinati ad associazioni cittadine che si occupano di cultura. La scelta dei beneficiari sarà fatta dalla stessa Fondazione.

SE DONI CON IL CONTANTE TI ASPETTIAMO AL CINEMA

Ti aspettiamo al cinema Astra. La biglietteria sarà aperta i pomeriggi del martedì, giovedì e sabato dalle 15 alle 18.30. Se doni ti faremo un omaggio: potrai scegliere tra uno dei 1000 poster e locandine che in 50 anni di programmazione sono stati affissi fuori dal cinema per pubblicizzare le pellicole proiettate.

SE DONI CON UN BONIFICO

Intestalo a Fondazione Provinciale della Comunità Comasca onlus.

BANCA CREDITO COOPERATIVO DI LEZZENO – AGENZIA DI COMO

IBAN: IT73V0861851410000000008373