Giornata infernale. Chiusa in serata con gli ultimi disagi a Ponte Chiasso e sulla A9, bloccata a lungo in entrambe le direzioni. La conferma dall’assessore comunale alla polizia locale e protezione civile Elena Negretti. Che ha confermato i problemi – provocati in particolar modo da camion senza catene montate – e pure le multe inflitte a chi è stato trovato dalla Polizia locale senza le strumentazioni di bordo invernali. “Ne abbiamo date tante, il numero preciso non lo conosciamo ancora”, così l’assessore Negretti.

E’ stata, in negativo s’intende, la giornata degli autocarri di traverso sulle strade innevate neppure tanto. Pochi centimetri, ma che hanno contribuito a rendere scivolese le strade. Camion girati, qualche pullman bloccato ed il caos. Dalla Statale per Lecco alla Canturina (nel pomeriggio), dalla Napoleona alla Varesina. Caos e disagi. “Ma anche qualche auto è stata trovata senza le gomme invernali” conferma ancora la Negretti.

Tanti i momenti in diretta sulla nostra pagina Facebook fin dalla mattinata. Qui i momenti clou tra code e neve. Diventata acqua in serata su buona parte del territorio.

I NOSTRI VIDEO A BORDO DEL MEZZO DELLA PROTEZIONE CIVILE

