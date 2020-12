Proteste e polemiche, tutte concentrare nella zona di Monte Olimpino. La neve caduta oggi ha reso complicata la situazione di una frazione cittadina che spesso lamenta un preoccupante isolamento. Lo hanno fatto oggi anche i nostri letotri con una serie di foto arrivate in redazione.

Kiara Marzorati (foto qui sotto) ci ha segnalato la difficile situazione per raggiungere l’asilo comunale di via Amoretti oggi con la coltre bianca a terra: nessuno che è passato a sistemare, genitori e bambini se la sono fatta a piedi. “Era tutto bloccato e pericoloso, con il rischio di scivolare”, così la nostra lettrice.

Dall’asilo a Monte Olimpino alta: Anna Maria Ostinelli e la figlia Cristina hanno segnalato l’isolamento della loro zona: nessuno spazzaneve passato, strade impraticabili. E per chiudere anche un colosso della distribuzione che ha annullato l’ordine della spesa fatto da loro per la zona impervia da raggiungere. Tombola….

Tiani Taurisano ci ha evidenziato (qui sotto) la difficile situazione di un’altra via di Monte OLimpino: via Gagini. “Qui nessuno è passato con uno spazzaneve – ha spiegato in redazione – la foto allegata conferma che anche con le gomme da neve è stato impossibile uscire da quersta zona”.

Chiusura con William Cavadini che ha evidenziato (foto sotto) la situazione di scarsa manutenzione in via Cardina alta: strada quasi interrotta, piante e rami che si appoggiano sui cavi della rete elettrica, rischio di caduta piante. Insomma, anche qui meglio fare qualcosa appena possibile.