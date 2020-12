Il Teatro Sociale di Como sospende l’intera programmazione 2020. Info per i rimborsi

In ottemperanza al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre, il Teatro Sociale di Como sospende l’intera programmazione 2020.

Tutti gli spettacoli, in calendario al Sociale fino al 19 dicembre, sono annullati.

I biglietti emessi verranno rimborsati. Sarà necessario rivolgersi alla biglietteria ENTRO E NON OLTRE IL 19 DICEMBRE:

 Chi ha acquistato i biglietti online sul sito www.teatrosocialecomo.it dovrà inviare una mail

a biglietteria@teatrosocialecomo.it indicando il numero d’ordine, nome, cognome, indirizzo

email con cui si è effettuato l’acquisto e il proprio codice IBAN, per poter ricevere bonifico.

 Chi ha acquistato i biglietti cartacei in biglietteria, potrà riportarli al botteghino per poter

ricevere il rimborso in contanti; oppure, secondo le ultime indicazioni di Siae e Agenzia

dell’Entrate, potrà anticiparli via mail, inviandone foto o scansione pdf a

biglietteria@teatrosocialecomo.it , indicando nome, cognome e il proprio codice IBAN, per

poter ricevere rimborso tramite bonifico. A coloro che sceglieranno questa soluzione,

chiediamo però di conservare i biglietti originali e riportarli in Teatro appena sarà loro

possibile, o quando riprenderà la programmazione degli spettacoli.

La biglietteria del Teatro Sociale sarà aperta il martedì, giovedì e sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

Per qualunque informazione, l’infoline è attivo il martedì, mercoledì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30 al numero 031/270170.

Per ogni aggiornamento si prega di consultare il sito www.teatrosocialecomo.it e i social media del Teatro