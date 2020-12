Un bianco risveglio per Como ed hinterland. Mattinata non facile per il Lario alle prese con la neve dopo la spruzzatina di mercoledì. E fin dall’alba siamo stati in giro sulle strade per farvi vedere la situazione: dalla pioggia a Como alle strade imbiancate in periferie: da Sagnino a Prestino, dalla Oltrecolle alla Statale per Lecco. La Polizia locale alle 9,30 ha chiuso queste ultime due arterie ai mezzi pesanti, navetta per il servizio pubblico.

https://www.facebook.com/275176059215183/videos/1073820459708816

Disagi e rallentamenti segnalati in redazione dall’olgiatese, ma anche in Valle INtelvi e nel triangolo lariano. Qui la precipitazione è stata più abbondante che altrove. Continua a nevicare, apprensione per le prossime ore.

https://www.facebook.com/275176059215183/videos/378143016597200

CiaoComo ha potuto vedere le zone periferiche della città grazie alla cortesia della Protezione civile e dell’assessore responsabile (Elena Negretti) che ci hanno permesso di mostrare in presa diretta la situazione delle strade.

https://www.facebook.com/275176059215183/videos/395743715187827

IL PRIMO COLLEGAMENTO DELLA GIORNATA A LIPOMO QUI SOTTO

https://www.facebook.com/275176059215183/videos/857050168445933