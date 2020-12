Idee per il Capodanno in Italia

Il San Silvestro che ci attende tra una manciata di giorni è indubbiamente diverso da quelli degli anni scorsi. La situazione di emergenza che stiamo vivendo, infatti, renderà difficili se non impossibili gli spostamenti. Sarà importante valutare gli effetti dell’ultimo DPCM e capire se i locali Capodanno Roma e quelli di tutte le altre città saranno parzialmente aperti o no.

Niente paura, però: le alternative per chiudere bene il 2020 non mancano e nelle prossime righe stiamo per elencarvene alcune.

Turisti nella propria città

Una buona idea per vivere l’ultimo giorno dell’anno può prevedere il fatto di dedicarsi al turismo nella propria città di residenza. Le case davanti alle quali passiamo ogni giorno, molto spesso, hanno facciate ricche di particolari interessanti dal punto di vista storico e artistico. Se poi si ha la passione per la fotografia e un po’ di dimestichezza con Instagram, cercando tramite hashtag mirati, sui profili locali si possono scoprire delle vere e proprie chicche. Ogni angolo della nostra Italia è speciale e aspetta solo di essere ammirato!

Karaoke in famiglia

Le idee per trascorrere il Capodanno 2020 in maniera piacevole non mancano. Archiviata la passeggiata, per esempio, ci si può dedicare a un karaoke in famiglia. Ovviamente non devono mancare i video, da tenere nel corso del tempo per ricordare una serata senza dubbio particolare ma, se la si organizza bene, divertente.

Capodanno in coppia all’insegna del romanticismo

Il Capodanno in coppia è sempre un momento speciale e le alternative per renderlo indimenticabile anche quest’anno ci sono. Cosa fare rimanendo nella propria città? Si può organizzare una sorpresa per il proprio partner e portarlo nei luoghi dove è nato il vostro amore (se sono entro i confini del centro urbano in cui vivete).

Per la cena, tutto dovrà essere organizzato senza lasciare nessun dettaglio al caso. Questo significa, per esempio, ordinare a domicilio un vino che ha un legame speciale con la vostra storia, magari un’etichetta del luogo dove siete stati in vacanza insieme per la prima volta.

Capodanno alternativo con i bambini

Cosa fare il 31 dicembre 2020 per dire addio all’anno vecchio? Chi ha dei figli piccoli e sufficiente spazio può organizzare una caccia al tesoro. Per quanto riguarda la cena, una bella idea può prevedere il fatto di cucinare assieme ai bimbi qualcosa di speciale.

Maratona di film

Grande classico delle serate passate in casa ma con la voglia di divertirsi lo stesso, la maratona di film è un’eccellente carta da giocare per il Capodanno. Per renderla ancora più speciale si può per esempio sorteggiare il regista, la saga o il tema. L’effetto sorpresa avrà senza dubbio il suo perché.

Il fascino delle terme

Molti hotel della penisola il 31 dicembre saranno aperti. Se nel proprio Comune c’è una struttura che non chiude, dotata magari di piscina termale o con zone sicure dedicate al relax, nessuno vieta di prenotare per la notte di San Silvestro. Ovviamente si tratta di un’idea per le coppie che vogliono chiudere l’anno con un tocco di romanticismo.

Video chiamata con gli amici? Sì, grazie!

In questo 2020, ci siamo resi conto come mai prima che la tecnologia è nostra alleata irrinunciabile. Chi ha permesso di lavorare, ha fatto in modo che i nostri figli studiassero e che si sentissero vicini ai propri coetanei e, soprattutto, ci ha consentito di non perdere i contatti con le persone care.

Per questo, trascorrere parte del Capodanno in video chiamata con gli amici può rivelarsi una soluzione a dir poco speciale! Quando si sta assieme, anche se lontani, il tempo passa in fretta. Inoltre, oggi come oggi è possibile scaricare diverse app che permettono di organizzare attività divertenti, come per esempio il karaoke a distanza. A mezzanotte, non deve mancare il brindisi!