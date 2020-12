Conversescion 4 dicembre – Dalila Lattanzi

Con Dalila Lattanzi le conversescion hanno sempre il sole in fronte, anche nei giorni di neve. Oggi abbiamo ospitato Michele Vanossi autore del libro “Le Signorine Buonasera” in cui si ripercorrono 70anni di televisione italiana attraverso interviste e ricordi delle annunciatrici Rai e Mediaset. Una piacevole carrelalta di ricordi. Nel Posto della Viola si parla di “eccitazione”, quella scarica di energia positiva che precede qualcosa di meraviglioso. Per Viola NOcenzi l’ eccitazione è l’uscita, oggi, del suo primo album solista.

Se non visualizzi il lettore multimediale clicca https://www.mixcloud.com/CiaoComoSpeciali/conversescion-04122020/