Due incidenti – apparsi inizialmente con serie conseguenze – sulle strade del comasco. IN mattinata – ore 9,30 – un autoarticolato (per cause da accertare) si è ribaltato sulla A9 tra Fino e Lomazzo (foto sopra e qui sotto). I pompieri a lun go impèegnati per rimetterlo in carreggiata. L’autotrasportatore, 50enne, ferito anche se in modo non grave.

E in tarda mattinata anche lo scontrio tra due auto (una 500 ed una Panda) in via Ambrosoli a Como. Dopo l’urto, per cause che la polizia locale sta mettendo a punto, una delle due (Panda) è piombata nel vicino distributore Agip danneggiando leggermente lo spazio davanti ad una colonna del rifornimento. Nessun danno all’impianto, nè feriti tra i presnti anche se molti sotto choo. Sopra la nostra presa diretta di poco fa sul posto.