cfp di monteolimpino una giornata con i cuochi professionisti

Una giornata speciale per gli allievi del terzo anno del corso di cucina del CFP di Monteolimpino, che oggi hanno partecipato ad una masterclass con i rappresentanti dell’Associazione Provinciale Cuochi di Como. «Da diversi anni, come associazione, collaboriamo con i CFP del territorio – ha raccontato il presidente Massimiliano Tansini – proprio per migliorare i rapporti con la scuola e il mondo del lavoro. Il periodo è per noi complicato e doloroso, ed ha anche una ricaduta sui ragazzi, perciò abbiamo pensato di organizzare più incontri coinvolgendo diversi ex allievi che oggi lavorano come cuochi professionisti».

Tra i tre “master cuochi” presenti per l’occasione al CFP di Monteolimpino anche il ventiduenne Matteo Corridori, chef del ristorante Acquadolce e Responsabile Eventi di Junior Cooks per l’Associazione, secondo classificato nella seconda edizione del format “Antonino Chef Academy” di Cannavacciuolo.

«Matteo ha portato due piatti creati da lui – ha spiegato Tansini – e i ragazzi avranno la possibilità di seguirne la preparazione, interagendo con gli chef, sempre nel rispetto delle distanze e in tutta sicurezza. La sospensione degli stage è stata davvero drammatica per tutti i ragazzi, in questo modo vogliamo compensare un po’ il loro bisogno di stare in cucina e di imparare da chi ha più esperienza».