Un aiuto a La Nostra Famiglia. Intervista alla dottoressa Pedretti

Oggi con la dottoressa Francesca Pedretti desideriamo lanciare un appello e invitarvi a rendere questo Natale 2020, già di per sé straordinario, un momento di vera condivisione e vicinanza. L’associazione “La Nostra Famiglia” inaugurerà a breve il nuovo centro di riabilitazione e assistenza in via Canturina, a Como. Mancano ancora arredi e attrezzature, li aiutiamo? È possibile donare attraverso la piattaforma di raccolta fondi online (FOR FUNDING) di Banca Intesa San Paolo a questo link:

https://www.forfunding.intesasanpaolo.com/DonationPlatform-ISP/nav/progetto/i-bambini-al-centro

Ciascun donatore potrà scegliere quanto destinare al progetto: si va dai 10 € per l’acquisto di giochi educativi ai 250 € per l’acquisto di ausili e strumenti riabilitativi. Anche le aziende possono partecipare, contribuendo all’acquisto di cassettiere, scrivanie, fino ad adottare un intero spazio riabilitativo (€ 3.000)- Il traguardo prefissato è di € 60.000, e le donazioni raccolte attualmente ammontano a € 6.510!

Grazie di cuore. Insieme possiamo davvero fare la differenza!

A cura di Paola Minussi per Women in White – Society