Il doppio colpo del “maestro” William: Lucioperca da 8 chili e trota-fario!

Eccolo in mostra, orgoglioso, sulla sua barca. Utilizzata in questi giorni entro i confini del comune di Como perchè anche lì, in acqua, vale l’ordinanza di non spostarsi tra vari comuni. E così il “maestro” William Cavadini, presidente dei Pescatori Como Alpha, ha approfittato di qualche giorno di relax per una uscita sul lago. Il bottimo, guardare per credere, è davvero ottimo. Il bravo William ha catturato – con tecnica che non ha voluto svelare – davanti a Tavernola un bellissimo esemplare di Lucioperca del peso di 8n chili e della lunghezza di 83 centimetri.

Qui sopra in posa con le sue due prese: oltre al pregiato pesce del Lario anche una altrettanto rara e buonissima trota-fario, specie lacustre per eccellenza, della lunghezza di 42 centimetri.