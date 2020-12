Conversescion 2 dicembre – Sabrina Sigon

A Conversescion con Sabrina Sigon per raccontare del percorso in 27 tappe che ha marcato il lockdown (leggero) di novembre. Ogni giorno una chiacchierata per conoscere persone diverse. LOCKDOWN COUNTDOWN lo potete vedere tutto sul sito Ciaocomo.it

Con noi anche Paola Peverelli che il 11 dicembre sul canale YouTube della Cattedrale di Como, ore 21, partendo dal suo libro “Come il ramo del mandorlo” discorrerà con Don Rossano Quercini, Francesca Consonni, Suor Michela Rota, il regista Paolo Carboni e con le musiche della giovane arpista Irene Dorsa.

Se non visualizzi il lettore multimediale clicca https://www.mixcloud.com/CiaoComoSpeciali/conversescion-02122020/