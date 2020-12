Como +23 posizioni nella classifica della Qualità della Vita di Italia Oggi

La provincia di Como scala ben 23 posizioni nella classifica della qualità della vita stilata da Italia Oggi e si piazza al 17° posto contro la poco invidiabile 40° posizione del 2019. L’annuale classifica, giunta alla ventiduesima edizione, pone al primo posto quest’anno Pordenone che scavalca Trento scesa al secondo posto. Terza piazza per Vicenza che fa registrare un notevole progresso, così come Padova a Conferma che il Nord Est risponde alle esigenze dei cittadini meglio che altre parti del Paese, con Verina, Treviso, Bolzano e Udine tutte nella top ten.

La Lombardia risponde con un Monza, che però scende di qualche posizione e si attesta alla 15°, seguono Varese al 16 e, quindi, Como al 17°. Brescia, Mantova, Lecco e Sondrio tra il 20 e il 30° posto, Bergamo al 40° e Mialno al 45°. Maglia nera regionale Lodi all’80 posizione, mentre la città italiana con la peggior qualità della vita è Foggia

Il bel balzo in avanti di Como è una soddisfazione, anche se in questa classifica (che non è quella del Sole 24 Ore), la nostra città è stata altalenante più volte scendendo fino al 44° posto nel 2016.