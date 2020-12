Ancora 22 decessi nel comasco per patologie legate al Covid. La conferma arriva dai numeri di Ats e Regione Lombardia che ieri hanno fatto registrare da noi un altro aumento importante: quasi 900 nuovi positivi a poche ore dal nuovo Dpcm, 893 per la precisione.

Foto 2 di 2



La notizia rassicurante è che diminuiscono i ricoverati sia nei reparti (-91) sia nelle terapie intensive (-30). Il numero dei tamponi effettuati è stato 34.811 e 4.048 sono i nuovi positivi (11,6%). I guariti/dimessi sono 8.174, altro dato importante.

I dati di oggi:

i tamponi effettuati: 34.811, totale complessivo: 4.107.489

i nuovi casi positivi: 4.048 (di cui 189 ‘debolmente positivi’ e XX a seguito di test sierologico)

i guariti/dimessi totale complessivo: 268.702 (+8.174), di cui 5.954 dimessi e 262.748 guariti

in terapia intensiva: 876 (-30)

i ricoverati non in terapia intensiva: 7.342 (-91)

i decessi, totale complessivo: 22.104 (+249)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 885, di cui 342 a Milano città;

Bergamo: 129;

Brescia: 159;

Como: 893;

Cremona: 41;

Lecco: 108;

Lodi: 111;

Mantova: 126;

Monza e Brianza: 212;

Pavia: 230;

Sondrio: 41;

Varese: 1.036.

E in queste ore, tra le tante storie che si rincorrono legate all’emergenza sanitaria, anche quella di una coppia di Cernobbio. A riportarla il quotidiano “La Provincia di Como”. Dopo quasi 64 anni insieme, di cui 59 di matrimonio, Franco Fraquelli e Maria Trombetta, entrambi di 86 anni, di Cernobbio se ne sono andati nell’arco di 19 giorni l’uno dall’altra, a causa del Covid e insieme saranno salutati per l’ultima volta, in chiesa. Un dramma, quello di Franco e Maria, che sconvolge l’intera comunità cernobbiese. Lui, titolare dell’omonima ditta di ceramiche, è molto conosciuto in tutta la zona, non solo in paese.