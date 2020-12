OgniGocciaConta ti ristora – Torna il gioco social di Acqua S.Bernardo che ti porta a cena nel tuo ristorante del cuore

Stiamo dalla parte degli amici ristoratori. Li abbiamo visti chiudere, riaprire, fare il delivery. Li abbiamo visti messi alla prova da mille prove e norme diverse a seconda della loro regione, provincia, città.

In questo momento difficile, nonostante la distanza, abbiamo sempre nel nostro cuore gli amici ristoratori. Per questo vogliamo sostenerli e abbiamo pensato di farlo con un gioco.

Così, torniamo con il contest più amato dagli amici della buona cucina. Se il momento non è tra i più facili e felici, nemmeno per l’attività sociale, Acqua S.Bernardo non rinuncia alla leggerezza e a giocare insieme ai suoi amici e partner, almeno nel mondo digital. Torna così #Ognigocciaconta il gioco che nel 2015 ha fatto divertire gli appassionati della buona ristorazione e del mondo dei social network.

Oggi, a distanza di 5 anni dal primo lancio, sotto l’#OffreSanBernardo, ecco che S.Bernardo vuole ancora stare vicino ai ristoratori e ai consumatori.

E per farlo ha deciso di coinvolgere i propri follower e amici, creando poi un book fotografico con le opera raccolte. Giocare è semplicissimo. Basterà postare sui propri canali social Facebook e Instagram una foto in cui faccia bella mostra di sé la “Goccia S.Bernardo”, l’inconfondibile bottiglia di Acqua S.Bernardo disegnata da Giorgetto Giugiaro. Lo scatto andrà postato utilizzando l’hashtag #ognigocciaconta #offresanbernardo. Al termine di ogni settimana una giuria di esperti selezionerà due foto che più rappresentano il brand. Questi scatti, come riconoscimento del merito personale degli autori, verranno utilizzati come immagini pubblicitarie sui social network di S.Bernardo. Agli autori delle opere artistiche prescelte, quale ulteriore riconoscimento, sarà offerta una cena per due persone in uno dei ristoranti che servono Acqua S.Bernardo.

Ogni settimana, all’autore della foto indicata dalla giuria, verrà offerta una cena nel suo ristorante del cuore, dal valore massimo di 200 euro e da consumarsi alla fine di questa emergenza. L’unica condizione posta è che l’esercizio serva S.Bernardo. Anche per il secondo, ci sarà un buon riconoscimento! Potrà recarsi per una cena nel ristorante preferito, ci occuperemo noi del bere! Valore massimo dell’iniziativa: 100 euro, da consumarsi durante una cena nel locale prescelto e secondo le medesime modalità.

«Consigliamo di accompagnare la cena con un buon vino perchè chi beve solo acqua ha qualcosa da nascondere – scherza Antonio Biella direttore generale di Acqua S.Bernado, che è stato protagonista anche del primo spot #OffreSanBernardo – Con questa simpatica iniziativa vogliamo fare giocare i nostri consumatori ed esprimere la nostra vicinanza ai ristoratori, categoria particolarmente colpita da questa crisi e portare la nostra “Goccia” con un piccolo sostegno al consumo, fatto con una nota di allegria e leggerezza» conclude Biella.

L’iniziativa continuerà fino al 28 febbraio 2021. Per info: www.ognigocciaconta.it – www.sanbernardo.it