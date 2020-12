Il Natale più bello? Quello dei Nonni di Babbo Natale

Ha preso il via oggi il primo appuntamento con “I nonni di Babbo Natale”, un’iniziativa di CiaoComo e AutoVittani, concessionaria Renault di Como, Sondrio, Lecco e Cantù in collaborazione con Auser Como e Pasticceria Fuin.

In questi tempi così complessi e difficili, in cui l’emergenza sanitaria ha messo tutti a dura prova, il pensiero va ai più fragili, a quella fetta di popolazione che, più di tutte, ha pagato caro il prezzo della pandemia, in termini di salute, condizioni economiche, relazioni sociali e familiari. Per questo motivo, “I Nonni di Babbo Natale” ha l’obiettivo di coinvolgere anziani che vivono in famiglie e nelle case di riposo Opera Don Guanella e Ca’ d’Industria in una trasmissione radiofonica interamente dedicata al Natale, attraverso la quale sarà possibile far sentire la propria vicinanza a chi, durante le feste, si trova in una condizione di solitudine.

“I nonni di Babbo Natale” si articola come un vero e proprio calendario dell’avvento, Ogni giorno, infatti, dal 1 al 24 dicembre, un nonno comasco che vive in famiglia, in collegamento via Skype dalla propria abitazione, sarà protagonista di una trasmissione radiofonica di circa 20 minuti, condotta dallo speaker radiofonico Francesco Montalbano. Ai microfoni di CiaoComo il “nonno di Babbo Natale” del giorno racconterà il suo Natale, quello di quando era bambino, oppure un Natale speciale legato al territorio, ad una tradizione familiare, ad un periodo preciso della storia, ad un evento per lui significativo, arricchendo la narrazione di aneddoti, ricordi, ricette e molto altro. Durante la trasmissione, l’ospite avrà l’occasione di donare, ad un “nonno” ospite di una casa di riposo o ad una realtà associativa da lui conosciuta, una “Coccola”, il dolce ideato e prodotto per questa particolare occasione dalla pasticceria Fuin di Como.

Il compito di inaugurare la prima “finestra” del calendario è toccato a nonna Sandra e nonno Peppo di San Fermo, che hanno destinato la loro “Coccola” alla Caritas, dove nonno Peppo presta la sua opera di volontariato.