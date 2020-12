La decisione stavolta arriva abbastanza inattesa. E’ vero, il pareggio di ieri sera con il Piacenza è piaciuto poco ai dirigenti, ma forse nessuno si aspettava una decisione tanto repentina. Il pari di ieri e quello di mercoledì scorso, sempre in casa con l’Olbia, fanno perdere il posto a mister Marco Banchini. Poco fa il Como, con una nota ufficiale, ha reso noto di aver sollevato il tecnoco dall’incarico

Il Como 1907 comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore Marco Banchini. La società ringrazia Banchini per il lavoro svolto negli anni e per aver riportato il club tra i professionisti, vincendo il campionato di Serie D con il record di punti, augurandogli le migliori fortune professionali per il futuro.