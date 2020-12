Conversescion 1 dicembre – Carlo Nicolella

Oggi Conversescion con Claudia Fasola ospita il direttore artistico di Espansione TV Carlo Nicolella, uno dei pionieri della televisione privata in Italia da Antenna 3 all’emittente comasca ha firmato interesanti programmi e fatto debuttare molti dei personaggi che oggi si vedono in tv. Ospite fissa della Conversescion del martedì è la giornalista Maria Sorbi de Il Giornale, ma oggi troviamo anche lo spazio per Massi Zeus, il nostro direttore artistico che oggi lancia il nuovo logo e la new vawe di Ciaocomo radio. Infine Telefono Donna Como che ci ricorda l’app Where are U

Se non visualizzi il lettore multimediale clicca https://www.mixcloud.com/CiaoComoSpeciali/conversescion-01122020/