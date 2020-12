Como, riparte il mercato degli ambulanti. La presa diretta

È ripartito questa mattina, a Como, il mercato di ambulanti e bancarelle merceologiche dopo lo stop forzato dettato dall’ultimo DPCM. Per l’occasione, i protagonisti si sono raccontati ai microfoni di CiaoComo. «È una breve parentesi, questa – ha raccontato uno degli operatori del mercato – perché pare che il prossimo DPCM prevedrà un’altra chiusura dal 20 dicembre al 10 gennaio. Dobbiamo sfruttare queste tre settimane, anche se questo 2020 è assolutamente da dimenticare. Non riusciamo ad organizzarci con il lavoro, nè con le vendite né con il recupero e l’acquisto di merci. Mancano anche le persone che arrivano da fuori Como».

«Siamo ripartiti – ha commentato un altro ambulante – non si è ancora vista molta gente, ma speriamo che la situazione migliori col passare dei giorni. Credo che tanti ancora non sappiano che siamo ripartiti, quindi invitiamo tutti a venire a trovarci».

Sabato e domenica il mercato sarà aperto e la speranza di tutti è che le persone tornino a fare acquisti. «Abbiamo ripreso ed è positivo – ha aggiunto un altro degli ambulanti del mercato – ma finché non ci sarà la possibilità di spostarsi tra Comuni il numero delle persone non salirà di molto. In tanti mi chiamano per dirmi che vorrebbero venire ma non possono. La gente é ancora molto spaventata, ma il mercato é in sicurezza e vengono rispettate tutte le norme previste dalla legge per il contenimento del contagio da Covid-19».